Grønt lys til gudstjenester for strømming

Sogneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig i Nidarosdomen filmes under strømming av en gudstjeneste i april i fjor. Foto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

NTB

Menigheter får til tross for koronarestriksjonene i og ved Oslo samle et fåtall personer for å lage gudstjenester for strømming søndag.