Slik ble mutasjonsutbruddet i Nordre Follo avdekket – snøballen rullet fra nyttår

NTB

Det ble en hektisk dag for ordfører Hanne Opdan (Ap) da Nordre Follo kommune stengte ned fredag. Sent torsdag kveld gikk alarmen om et utbrudd av mutert virus.

Klokken 12 fredag holdt Nordre Follo kommune pressekonferanse der de varslet de hittil strengeste koronarestriksjonene Norge har sett. For første gang i norgeshistorien førte et virus til at kjøpesentrene måtte stenge.

I tillegg stengte kommunen både skoler og barnehager.

Få timer seinere var det som å være tilbake i marsdagene 2020, med tomme gater i administrasjonssenteret Ski, en halvtimes kjøretur fra Oslo. Ungdommer som kom med tog og buss fra områdene rundt, ble avvist av stengte dører på samlingsstedet Ski Storsenter.

I løpet av dagen kom det melding om hamstring enkelte steder i kommunen, men de dagligvareansatte NTB møtte, fortalte at det stort sett gikk rolig for seg, selv om folk handlet litt mer enn vanlig.

På rådhuset, et lite steinkast unna kjøpesenteret som ble stengt, hadde ordfører Hanne Opdan og resten av Follo-politikerne en hektisk dag. Sent fredag kveld ble det avholdt møte i formannskapet.

Den første mistanken

Da var det bare ett døgn siden samme formannskap hadde kommet fram til smitteverntiltak som aldri trådte i kraft. En varsling fra Folkehelseinstituttet torsdag kveld om at det var påvist mutert virus i et utbrudd på sykehjemmet Langhus bo- og servicesenter, gjorde at politikerne måtte kaste om på planene.

Selv om alarmen gikk først torsdag kveld, begynte snøballen å rulle allerede tidlig i det nye året.

Et utbrudd på sykehjemmet på Langhus ved nyttår gjorde at kommunen satte sine beste fagfolk på saken. De ante konturene av hva som var i vente.

– Det startet da vi gikk inn i det nye året. Testing av beboere på Langhus bo- og servicesenter gjorde at våre fagfolk så noen sammenhenger som satte dem på sporet. Det ble tatt nye tester, og 7. januar sendte vi prøvene til Ahus og Folkehelseinstituttet, sier ordfører Opdan til NTB.

Etter at prøvene var blitt sendt til FHI, tok det altså 14 dager før kommunen ble varslet om at det var påvist den britiske virusvarianten. Smittekilden er ikke kjent. Frykten i kommunen, og kommunene rundt, er at folk har gått rundt med viruset uten å være klar over det og potensielt startet et større utbrudd.

«Helt nødvendig»

Opdan sier utviklingen fra torsdag kveld til kommunen ble stengt ned fredag formiddag viser alvoret i situasjonen og hvor fort ting endrer seg.

– Det var en veldig spesiell og alvorlig dag. Vi har gjort tiltak i Nordre Follo som står i forhold til den situasjonen vi er i. Det er veldig inngripende, men det anses som nødvendig, slår ordføreren fast.

Hun gjentar flere ganger i intervjuet med NTB at «dette er helt nødvendig».

– Det er mye som er stengt ned, og vi skjønner at det har konsekvenser for innbyggerne våre i alle aldre, sier hun.

I løpet av fredagen ble det mange telefoner til Opdan og kommunens folk. Både fra pressen etter at Nordre Follo med ett var blitt Norges mest omtalte kommune, og fra lokalbefolkningen som hadde mange spørsmål.

– Innbyggerne lurer på mange ting. Kan bilverkstedet holde åpent? Hva med trafikkskolen? Og kan man dra på jobb i Oslo? Det er viktige ting. Det er hverdagen til folk, dette, sier ordføreren.

Stor jobb gjenstår

Hun er klar på at Nordre Follo fortsatt har en stor jobb å gjøre.

– Det er et kjempearbeid som gjøres med smittesporing, og der bistår FHI oss med veldig god hjelp. De er en veldig ressurs og bidrar godt i det arbeidet. Det er et stort stykke arbeid som må gjøres, sier Hanne Opdan.

I første omgang er kommunen stengt til onsdag. Men det kan endre seg fort.

– Det avhenger også av at vi nå også faktisk skjønner alvoret, fortsetter å holde avstand og vaske hender. Og ikke minst tester seg hvis man har noen symptomer, sier ordføreren.