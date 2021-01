Drapssiktet på Jæren også siktet for voldtekt

Politiet ved åstedet på Ålgård. Foto: Carina Johansen / NTB Les mer Lukk

NTB

En mann i 30-årene som er siktet for drap på en 69-årig kvinne på Ålgård i Rogaland, er også siktet for voldtekt. Han har forklart at de to hadde frivillig sex.