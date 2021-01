Ekstremværet Frank inntar Nord-Norge med ekstreme vindkast sammen med sterk kulde

NTB

Ekstreme vindkast sammen med sterk kulde vil skape store utfordringer i deler av Nord-Norge fra torsdag. Meteorologisk institutt har varslet ekstremværet Frank.

Ekstreme vindkast er ventet i Helgeland, Salten, Ofoten, Sør-Troms og Nord-Troms. Også i Namdalen i Trøndelag er det ventet svært kraftig vind.

Fra torsdag ettermiddag er det meldt storm fra øst og sørøst med ekstremt kraftige vindkast på mellom 35 og 50 meter per sekund, varsler Meteorologisk institutt.

Uværet vil være verst fra torsdag ettermiddag til fredag ettermiddag, men det vil være store variasjoner i vindstyrken. Noen steder vil det kunne bli lite vind, mens andre steder får ekstremt kraftige vindkast.

I tillegg kan det utsatte steder være kaldt – med mellom 10 og 15 kuldegrader.

Kombinasjonen storm og lave temperaturer kan gi en rekke utfordringer.

Farlig å være utendørs

– Det er farlig å være utendørs, og det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett, heter det i varselet.

Det er også stor fare for innstillinger av flyavganger, båtavganger og annen transport. Bruer og veier kan stenges, takstein og takplater kan blåse av bygninger, og strømforsyningen kan bli påvirket.

Andre konsekvenser kan være at strømforsyningen lokalt vil bli påvirket og veinett stengt. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer, skriver varsom.no

Soldat-trøbbel

Vindkastene og kulda fører også til trøbbel for 600 amerikanske soldatene på øvelse i Nord-Norge. Teltleirene til soldatene vil ikke tåle uværet som er meldt, med vind opp i liten storm styrke og vindkast opp mot 30 sekundmeter.

Dermed ble soldatene tirsdag kveld kjørt i busser fra Bjerkvik til Harstad, skriver Nordlys.

– Når vi har denne sterke vinden, pluss minusgradene, får vi en effektiv temperatur som er krass. Det ville vært en fare for at teltene blåser ned eller andre ting flytter på seg. Når teltene var satt opp slik de var, valgte vi å flytte alle amerikanerne for å tenke sikkerhet, sier hærens talsperson Eirik Skomedal til avisen.

På grunn av coronasituasjonen har amerikanerne tatt i bruk mindre telt. De er ikke like solide som teltene som opprinnelig skulle brukes.

Frank

Meteorologisk institutt gir navn til ekstremvær i Norge. Listen settes opp på forhånd og følger alfabetet. Jente- og guttenavn brukes annenhver gang.

Siste ekstremvær i Norge var Elsa i februar i fjor, med ekstrem høy vannstand i Agder, deler av Vestlandet og Møre og Romsdal. I januar i fjor hadde vi ekstremværet Didrik som også omfattet ekstremt høy vannstand.

Denne gang har ekstremværet altså fått navnet Frank.