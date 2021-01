Opposisjonen krever beklagelse fra Solberg – hun vil ikke kommentere Bertheussen-dommen

NTB

Statsministerens kontor sier at det er unaturlig å kommentere en dom som ikke er rettskraftig etter at Laila Bertheussen fredag anket fengselsdommen.

Opposisjonen har krevd en beklagelse fra statsminister Erna Solberg (H) for uttalelser hun kom med mot Black Box-teateret før Bertheussen ble pågrepet og siktet i saken for snart to år siden.

Men fredag ettermiddag sier SMK at det ikke er naturlig for statsministeren å kommentere dommen, siden den ikke er rettskraftig.

– I 2019 sa statsministeren at det ikke var riktig for henne å spekulere på hvem som sto bak hendelsene rundt huset til Tor Mikkel Wara. Hun viste også til at politikere må tåle å stå i fokus og få kjeft, men at det oppleves som verre når familiene våre og stedet vi bor, trekkes inn. Det kan bidra til at det blir tøffere å være politikere, sier statssekretær Rune Alstadsæter (H).

– Disse formuleringene krever ingen beklagelse, sier Alstadsæter videre.

Teaterkritikk

Saken begynte etter at teateroppsetningen «Ways of Seeing» høsten 2018 viste opptak av huset til Bertheussen og daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Bertheussen gikk ut offentlig med kritikk mot teaterets bruk av opptakene. Det var i denne tidsperioden at det over tid oppsto en rekke hendelser av hærverk mot Wara-parets bolig. Hun mente selv at hendelsene hadde tilknytning til Black Box-teateret.

Kort tid før Bertheussen i mars 2019 ble siktet i saken, kritiserte Erna Solberg (H) Black Box-teateret.

– De som har laget stykket, må tenke over at de også bidrar til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser som bidrar til at det er tøffere å være politiker, sa statsministeren den gang.

Fredag ble Bertheussen dømt for selv å ha stått bak hendelsene utenfor boligen. Hun har hele tiden nektet skyld i saken, og hun anket dommen på stedet.

– Burde si unnskyld

Mange har kritisert uttalelsen fra Solberg, og Arbeiderpartiet mente at en slik uttalelse fra en statsminister la et utilbørlig press på kunstneres ytringsfrihet. De etterlyser nå en beklagelse fra statsministeren.

– Hun burde si unnskyld til de folka som har hatt så mye vondt på grunn av disse uttalelsene. De har opplevd hets og knebling. Statsministeren gikk altfor langt, sier Aps kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen til TV 2.

Også SV mener det er på høy tid med en beklagelse, og de mener at statsministeren aldri engang burde ha kommentert teaterstykket.

– Nå er det tydelig for oss alle hvor mye på bærtur statsministeren var da hun kritiserte teaterstykket «Ways og Seeing». Det har alltid vært feil at hun blandet seg inn i det frie ord på den måten, og nå er det på tide at statsministeren kryper til korset og beklager, sier SVs kulturpolitiske talsperson Freddy André Øvstegård til Dagsavisen.

– Ville vært uhørt

Statsministeren får imidlertid støtte fra Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden. Han mener at det ville vært «uhørt og i strid med menneskerettighetene» dersom en statsminister tok stilling til en sak før den er ført hele veien gjennom rettssystemet.

– Når det er tatt ut en tiltale, må retten – og ikke politikere – uttale. Det er derfor ikke bare klokt, men også nødvendig at hun ikke følger opp det rare kravet til enkelte opposisjonspolitikere, sier Elden til TV 2.

Tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande, som var kulturminister da saken startet, sier at en statsminister skal få lov til å si hva hun mener. Grande påpeker likevel at hun selv ikke ville kommet med en uttalelse lik den Solberg kom med.

– Selv om også en statsminister kan si om hun syns en bok er god eller dårlig, så har hun en større volumknapp. Derfor kan hun ikke alltid si akkurat det samme som alle andre. Jeg ville nok ikke sagt dette selv, sier Grande til Dagsavisen.