Nå fjernes enda en elbil-fordel i Oslo

NTB

Fra fredag endres tilgangen til kollektivfelt for elbiler i Oslo. Da vil det ikke være lov å kjøre elbil i kollektivfeltet på Ring 2 uten passasjerer i bilen.

I løpet av de neste månedene vil dette gjelde ytterligere 21 strekninger, opplyser Oslo kommune i en pressemelding torsdag.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), sier kollektivfelt først og fremst skal være et virkemiddel for å sikre god og forutsigbar fremkommelighet i kollektivtrafikken – og at de nye tiltakene skal sikre dette også for fremtiden.

– Det er bra for miljøet at flere går over til elektriske kjøretøy. Samtidig har elbiler i kollektivfeltet begynt å bli en fremkommelighetsutfordring for kollektivtransporten. Det er derfor behov for å stramme inn på elbilenes tilgang til å bruke kollektivfeltene, sier Berg.

Mobilitetsdirektør Rune Gjøs i Bymiljøetaten sier regelen med minst to personer i bilen gjelder hele døgnet, da det er mer jevn belastning på kollektivfeltene på de kommunale veiene enn de statlige.

– Med passasjerkrav vil fortsatt en del elbiler kjøre i kollektivfeltet, slik at det blir en jevnere fordeling utover kjørebanen. Passasjerkravet oppfordrer også til samkjøring, noe som kan bidra til trafikkreduksjon totalt sett, sier Gjøs.