Trondheim vurderer politianmeldelse etter importsmitte

Kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim sier at kommunen vurderer politianmeldelse etter at utenlandske arbeidere som kom til byen i forrige uke, smittet hverandre i karantene.

NTB

Utenlandske arbeidere som kom til Trondheim i forrige uke, smittet hverandre i karantene. Nå vurderer kommunen politianmeldelse for brudd på karantenereglene.

– Vi vurderer politianmeldelse, sier kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim til NRK.

Totalt seks arbeidere fra en bedrift har testet positivt på coronaviruset. De kom til Trondheim fra utlandet for en drøy uke siden. Fire av dem ble registrert smittet etter testing onsdag.

De to første fra bedriften testet positivt ved ankomst til Værnes. Disse dro rett på isolasjonshotell.

De andre arbeiderne skal ha bodd i flere bofellesskap i Trondheim. Drøyt 20 ansatte skal være tilknyttet bedriften.

– De var ikke innkvartert slik de skulle ha vært innkvartert, sier Wolden.

Flere skal blant annet ha delt kjøkken, noe som er i strid med karantenereglene. Da dette ble oppdaget, ble arbeiderne plassert i karantenehotell. De smittede er i isolasjon.

Kommunen er også overrasket over at mange melder at de ikke trenger å bo på karantenehotell. Av de 50 som har registrert at de kommer til Trondheim i løpet av torsdag, har 45 oppført at de ikke trenger å bo på karantenehotell.

– Vi har vanskelig for å tro at så mange er unntatt karanteneplikten og har tilfredsstillende fasiliteter for å ha karantene andre steder, sier Wolden.