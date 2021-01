Flertall for at Danmarks tidligere innvandringsminister stilles for riksrett

NTB

Danske Socialdemokratiet mener tidligere innvandringsminister Inger Støjberg (V) må stilles for riksrett. Dermed er det flertall i Folketinget.

Regjeringspartiet opplyser i en pressemelding at det vil stemme for. Det samme vil alle de andre partiene i rød blokk i Folketinget.

Fra blå blokk stemmer Liberal Alliance og De konservative for. Støjbergs Venstre har ikke tatt standpunkt i saken, mens Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti er imot.

Bakgrunnen er at daværende utlendings- og integreringsminister Støjberg i 2016 ga instruks om at asylsøkerpar ikke skulle få bo sammen hvis kvinnen var under 18 år. Instruksen, som rammet 23 par, viste seg å være ulovlig.

En delrapport fra den danske Instrukskommisionen konkluderte med at Støjberg ga instruksen tross advarsler fra embetsverket om at den var ulovlig. Rapporten ble levert til Folketinget i desember.

I rapporten ble Støjbergs ordre beskrevet som «villedende», «misvisende» og «klart ulovlig», og den forkastet ifølge avisa Politiken eksministerens forsvar.

Støjberg har forsvart seg med at instruksen kun var uttrykk for en politisk holdning, og at hun til departementet sitt ga uttrykk for at internasjonale konvensjoner selvfølgelig skulle overholdes, skriver danske TV2.

Et underutvalg i Folketinget skal i ettermiddag, ifølge TV2 fra klokken 15-16.30, holde et møte der det formelt blir avgjort om Støjberg stilles for riksrett eller ei.

Blir Støjberg kjent skyldig, vil hun kunne bli bøtelagt eller dømt til betinget fengsel. Det har tidligere vært fem riksrettssaker i dansk historie, og bare én siden 1910, ifølge altinget.dk.