Løsning i legevaktkonflikt i Bærum

Like før jul sa 70 leger opp jobben på Bærum legevakt. Striden gjaldt uenighet rundt lønn. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NTB

Bærum kommune og Legeforeningen lokalt har inngått en avtale som gjør at ingen leger slutter på Asker og Bærum legevakt.

Ifølge Budstikka gjelder løsningen i første omgang fram til 28. februar.

– Avtalen innebærer at legene får kompensasjon ved sykdom under coronapandemien. Kommunen har ikke kommet legene i møte når det gjelder deres opprinnelige lønnskrav, men det er gitt et mindre tillegg som partene er enige om, sier kommunalsjef Grete Syrdal til kommunens nettsted.

Like før jul sa 70 av 90 leger på legevakten opp stillingen sin. Årsaken var uenighet om lønn. Like over nyttår trakk 21 av de ansatte tilbake oppsigelsen.

28 av legene som opprinnelig sa opp, er fastleger i Bærum kommune. Åtte er fastleger i Asker.