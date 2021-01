Oslo får alle de første Moderna-dosene – Høie står på vaksinestrategien

NTB

Tirsdag kommer de 4.000 første dosene av Modernas coronavaksine til Norge. Samtlige skal brukes i Oslo og vaksinere eldre i risikogruppen.

– Jeg er glad for at den andre coronavaksinen nå kommer til Norge. Dette innebærer ingen endring i vaksinestrategien, sier Høie i en skriftlig kommentar til NTB.

Oslos politiske ledelse har flere ganger utfordret den nasjonale fordelingsstrategien. Men Høie står fast på at vaksinene skal fordeles jevnt til alle kommunene.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) står fast på den nasjonale vaksinestrategien. Les mer Lukk

Statsråden viser til at Folkehelseinstituttet (FHI) mener det er logistisk lettere å la Oslo få alle Moderna-dosene, men at Oslos totale andel av vaksiner vil være den samme.

– Logistikken blir enklere av at Oslo får alle de første dosene av Moderna-vaksinen som en del av sin totalandel. I sum blir det med den nye vaksinen flere vaksiner til alle. Oslo får samme andel vaksinedoser som andre kommuner, sier Høie.

67.000 doser

Fra før er Pfizer/Biontechs vaksine tatt i bruk i Norge. Folkehelseinstituttet opplyser at de er glade for at enda en vaksine nå er tilgjengelig.

– Det er et ganske begrenset antall doser nå. Det er 4.000 nå og 6.000 om 14 dager. Vi tenker at det er hensiktsmessig å sende dem til et sted som kan nyttiggjøre seg av disse dosene ganske raskt, sier områdedirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

Han vil ikke kalle det en endring av vaksinestrategien. I alt får Norge 67.000 doser av Moderna-vaksinen i januar og februar.

Helsebyråd glad for dosene

I Oslo er uansett helsebyråd Robert Steen glad for at hovedstaden får 4.000 nye doser, uansett om strategien med det endres eller ei.

– Med det smittetrykket vi har i Oslo, og for at vi skal kunne beskytte de eldste og mest sårbare innbyggerne våre så raskt som mulig, er vi veldig glad for at Oslo får de første Moderna-vaksinene. Vi er klare til å ta imot og planlegger nå for hvordan vi raskest mulig skal benytte dosene, sier Steen i en skriftlig kommentar til NTB.

Pfizer-vaksinen kom til Norge i romjula, og andre juledag ble den første norske vaksinedosen satt. Siden da har 20.833 personer fått første dose av vaksinen, viser FHIs statistikk mandag ettermiddag.

Moderna-vaksinen ble godkjent til bruk i Norge og EU onsdag forrige uke. Tempoet i vaksineringen har fått kritikk både i Norge og i andre land som får doser via EU.

– Raskere enn vi hadde turt å håpe på

Høie vil ikke gå med på den kritikken.

– Gjennom EU-samarbeidet som Norge er en del av, har vi startet vaksinering mot corona raskere enn vi hadde turt å håpe på. Dersom alle avtalene blir godkjent får vi tilgang på tre ganger så mange vaksiner som vi trenger, sier Høie.

– Gitt at alt går etter planen, vil vi ha nok vaksinedoser til å kunne vaksinere alle voksne innbyggere som ønsker det til sommeren, sier Høie.

Modernas vaksine må i likhet med Pfizer/Biontech-vaksinen gis som to doser.

Fordelen med Modernas vaksine er at den er holdbar i kjøleskapstemperatur i inntil 30 dager og i et halvt år i -20 grader. Pfizer/Biontech-vaksinen krever på sin side lagring i -70 grader og er kun holdbar i kjøleskap i fem dager.