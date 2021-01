Rusavhengige ble skrevet ut da pandemien brøt ut

NTB

Minst 77 pasienter i pågående rusbehandling ble skrevet ut og 5.400 pasientavtaler ble utsatt og avlyst da koronapandemien brøt ut.

En oversikt som VG har fått de norske helseforetakene viser at sykehusene grep til drastiske tiltak for å frigjøre kapasitet da koronapandemien slo ned i Norge.

Minst 77 personer ble skrevet ut fra rusklinikkene ved åtte sykehus og minst 5.400 pasientavtaler ble utsatt og avlyst da sykehusene høynet beredskapen i mars og april i fjor.

Farlig å skrive ut folk

– 77 mennesker er et veldig høyt tall. Spesielt når vi vet hvor nedstengt samfunnet var, og hvor farlig det er å skrive ut folk når det skjer mot deres vilje, sier Kenneth Arctander Johansen i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon.

I Vestre Viken ble 952 avtaler i rusklinikkene avlyst. Ni av ti av avtalene ble avlyst av sykehuset, men ti prosent ble utsatt fordi pasienten var i karantene eller isolasjon. Ti pasienter ble utskrevet fra døgnbehandling.

Sørlandet sykehus skrev ut 19 pasienter. I etterkant har sykehuset konkludert med at denne pasientgruppen ikke skal rammes på samme måte dersom beredskapen skal heves på nytt.

Ber Høie forklare seg

Nå varsler Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe at de vil be helseminister Bent Høie (H) forklare seg for Stortinget om helseforetakenes praksis om utskrivelse av ruspasienter.

– Det som kommer fram, er rystende, overraskende og uakseptabelt. Helseforetakenes har under pandemien sendt hjem pasienter som åpenbart trengte behandling. Dette var pasienter ikke som trengte intensivbehandling eller la beslag på slikt helsepersonell. Nå må Stortinget få vite alt om omfang og konsekvenser for pasienter av utsatt og avlyste behandlinger på rus- og psykiatrifeltet, sier Toppe til NTB.

Hun sier Senterpartiet vil ta opp saken 18. januar når Erna Solberg og Bent Høie skal redegjøre om koronasituasjonen på Stortinget.