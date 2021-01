Utdanningsforbundet vil ha lærere fram i vaksinekøen

Utdanningsforbundet mener lærere må prioriteres bedre i vaksinekøen, men får ikke gehør hos Folkehelseinstituttet. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Frykten for at en tredje smittebølge er på vei fører til at Utdanningsforbundet mener at lærere må rykke fram i vaksinekøen. Folkehelseinstituttet er skeptiske.