Norge har invitert 3000 Nato-soldater på øvelse – flere er bekreftet smittet

Det norske forsvaret har invitert flere tusen utenlandske soldater til trening og vinterøvelse på norsk jord. Nå er minst 15 amerikanske soldater bekreftet smittet av covid-19.

Tidligere denne uka landet de første av de totalt 3000 utenlandske soldatene på den militære delen av Bardufoss lufthavn i Indre Troms. Samtlige ble sendt direkte til et testområde for covid-19, for så å bli satt på busser som tar dem til leiren.

Torsdag ble det bekreftet at 15 av de amerikanske soldatene er smittet av coronaviruset. Soldatene fra US Marine Corps er isolert og plassert i karantene på Setermoen leir, skriver NRK.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener øvelsen er viktig, også i en pandemi. Les mer Lukk

Øvelse midt i pandemien

Soldatene skal delta i en øvelse sammen om lag 7000 norske soldater. Vinterøvelsen Joint Viking 2021 begynner i mars, og i påvente av storøvelsen skal de trene sammen med norske styrker. Ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kan ikke Nato la seg stanse av pandemien.

– Forsvarets oppdrag er å stå operativt. Det innebærer å ta inn vernepliktige og å trene med allierte, også under en pandemi, sier Bakke-Jensen til NRK.

– Viktig for norsk sikkerhet

Forsvarsministeren mener det er viktig at Nato og Norges allierte gjør seg synlig i nord, og sikter til den økte spenningen mellom Russland og Nato. Sjef for hæren, Lars Sivert Lervik, stiller seg bak forsvarsministeren.

– Det er en viktig del for norsk sikkerhet at de allierte skal være i stand til å forsterke oss hvis det blir behov for det. De må kunne operere under de forholdene som er i Norge, sier Lervik.

Forsvaret regner med det vil komme flere positive coronatester blant soldatene, og er godt forberedt på det.