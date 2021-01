Luftfartstilsynet trekker pålegg mot Norwegian

Luftfartstilsynet har trukket et pålegg om at Norwegian må betale alle refusjonskrav fra kunder innen én uke. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Luftfartstilsynet har trukket et pålegg om at Norwegian må betale alle refusjonskrav fra kunder innen én uke.

Norwegian fikk i midten av november et varsel om at de ville få tvangsmulkter dersom de ikke betale ut refusjoner til sine kunder innen én uke etter at en reise var kansellert.

Men dette varslet har tilsynet trukket tilbake av juridiske årsaker, skriver E24.

Så lenge Norwegian er under konkursbeskyttelse både i Irland og Norge, kan ikke selskapet betale ut noen refusjonskrav på reiser som ble kansellert før beskyttelsen ble gitt.

Norwegian forholder seg til 18. november, som er datoen selskapet fikk konkursbeskyttelse i Irland. På det tidspunktet skyldte Norwegian kunder over 230 millioner kroner.

– Prosessen med reorganisering som Norwegian nå er inne i, setter juridiske retningslinjer som vi er nødt til å følge. De fleste kundene med krav fra før denne prosessen ble igangsatt, har allerede fått refusjon, sier pressesjef Tonje Næss i Norwegian.

Hun sier at flyselskapet de siste månedene har refundert krav for over 6 milliarder kroner.

– Enkelte av kravene som kom inn før vi gikk inn i den prosessen 18. november, er likevel fortsatt ikke refundert. Og på grunn av prosessen vi nå er inne i, har vi ikke lov til å utbetale disse, sier Næss.