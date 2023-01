Skuespiller Gina Lollobrigida er død

Gina Lollobrigida fotografert i New York i 1963.

Den italienske skuespilleren Gina Lollobrigida er død, 95 år gammel. Hun var kjent for roller i både italienske og amerikanske filmer på 1950- og 60-tallet.

Lollobrigida trappet ned skuespillervirksomheten på midten av 1970-tallet og jobbet deretter stort sett som fotojournalist og skulptør.

På 1950-tallet ble hun ansett som et av verdens største sexsymboler og spilte i filmer som «Beat the Devil», «Ringeren i Notre-Dame» og «Solomon and Sheba».

Gina Lollobrigida i Monte Carlo i 2014.

Lollobrigida var en av de siste gjenlevende skuespillerne fra det som anses som Hollywoods gullalder, som varte fram til sent 1960-tall.

Lollobrigida ble født 4. juli 1927 og hadde sin storhetstid på 50-tallet. Hun fikk kallenavnet «Verdens vakreste kvinne», skriver VG.

På 80-tallet fikk hun en liten renessanse i rollen som hovedkarakter Angela Channings (Jane Wyman) italienske halvsøster Francesca Gioberti i den amerkanske såpeserien «Falcon Crest», som gikk på NRK fra 1984 til 1988 og på TVNorge i begynnelsen av 1990-årene.