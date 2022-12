«Orange Is the New Black»-skuespiller Brad William Henke (56) er død

«Orange Is The New Black»-skuespiller Brad William Henke er død, 56 år gammel.

Han skal ha sovnet inn 30. november. Det melder agenten hans.

Den tidligere amerikansk fotballspiller og skuespiller Brad William Henke er død, 56 år gammel.

Det opplyser agenten hans Sheree Cohen til E! News.

– Brad var en utrolig snill mann med glad energi. En veldig talentfull skuespiller, han elsket å være en del av dette fellesskapet og vi elsket ham tilbake. Våre tanker går til hans kone og familie, legger Henkes manageren Matt DelPiano til.

Som skuespiller var Henke mest kjent for rollen sin som fengselsvakt Desi Piscatella i Netflix-serien «Orange is the New Black».

Men han har også dukket opp i andre TV-serier som «Dexter», «Lost» og «Akutten».

Henke ble født i Nebraska og gikk på Universitetet i Arizona på et fotballstipend. Derfra gikk han til National Football League (NFL)-laget Denver Broncos. Han spilte i Super Bowl, den store sluttfinalen i NFL, i 1990.

Skader gjorde at han måtte legge idrettskarrieren på hylle i 1994.

Dødsårsaken er ennå ikke klar.