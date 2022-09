Marius Borg Høiby har funnet lykken med influenser Nora Haukland

Det bekrefter den tidligere «Love Island»-deltakeren til VG.

Tidligere i år ble det kjent at kronprinsesse Mette-Marits sønn, Marius Borg Høiby (25) og kjæresten Julianne Snekkestad (27) hadde skilt lag.

Nå kan det tyde på at Høiby har funnet lykken på ny.

Under en lansering for en undertøyskolleksjon torsdag, kunne influenser og tidligere «Love Island»-deltaker Nora Haukland (25) avsløre overfor VG at hun og «Lille-Marius» dater.

Til avisen forteller Haukland at hun og Høiby har tilbrakt mye tid sammen den siste tiden, og at romansen skal ha startet opp i april.

Nora Haukland (t.h.) sammen med eks-kjæresten Johannes Klemp som hun vant realityprogrammet «Love Island» sammen med i 2020. Programmet ble sendt på TV 2. Les mer Lukk

– Han har vært med på mange turer sammen med meg og jentegjengen, så det er veldig fint. Han er en superbra fyr, og jeg har det veldig fint, sier hun.

Haukland har lenge hintet om romansen på sine sosiale kanaler, og blant annet lagt ut flere bilder og videoer av Høiby i selskap med flere mennesker.

Haukland tok steget inn i norsk offentlighet etter at hun deltok og vant realityserien «Love Island» på TV 2 i 2020. Hun vant sammen med Johannes Klemp, som hun ble kjæreste, og senere forlovet med. De gjorde det slutt i desember i fjor.