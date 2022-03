NTB

Den amerikanske skuespilleren Bruce Willis gir seg som skuespiller på grunn av helseproblemer.

Det opplyser ekskona Demi Moore på Instagram onsdag.

– Til Bruces fantastiske tilhengere, ønsker vi som familie å meddele at han har hatt helseproblemer og nylig fått diagnosen afasi, som påvirker hans kognitive evner. Som et resultat av dette, avslutter Bruce karrieren, som har betydd så mye for ham, skriver hun.

Willis er mest kjent for å ha spilt i actionfilmen «Die Hard» i 1988, som gjorde ham til en stor filmstjerne over natta.