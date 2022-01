Flere deltakere drakk seg full under «Farmen Kjendis» – smuglet inn varer for titusenvis av kroner

Isak Dreyer og Heine Totland innrømmer i et intervju at de blant annet smuglet inn sprit, vin og kebab på gården.

«Norges tøffeste»-vinner Isak Dreyer sto i bresjen for å få smuglet inn både vin, sprit og kebab på gården. TV 2 bekrefter at flere av deltakerne var beruset på gården.

I et intervju med God kveld Norge forteller «Norges tøffeste»-vinner Isak Dreyer og artist Heine Totland at det foregikk omfattende smugling på «Farmen Kjendis».

I spissen sto Dreyer som fikk utenforstående til å handle for dem.

Betalte kjærestepar flere

Til «God kveld Norge» forteller Totland at Dreyer stoppet en bil med et kjærestepar på 19 år, og tilbød dem 15.000 kroner for hjelpe dem med å smugle mat og drikke inn på gården.

På handlelisten 19-åringene fikk fra Dreyer sto det blant annet ti sjokoladeplater, seks kebabruller, seks liter rødvin, seks liter sprit, to kilo kaffe, to liter saft, og olje, forteller Dreyer selv.

Etter hvert fikk kjæresteparet flere oppdrag, og Sophie Elise Isachsen, som for tiden er programleder for «God kveld Norge», og selv deltaker på årets sesong av «Farmen kjendis», forteller at de trolig betalte over 40.000 kroner for å få smuglet varer til gården.

Konfiskerte smuglergods

TV 2 sier at de tidlig i produksjonen ble klar over at noen av deltakerne hadde forsøkt å skaffe seg goder fra utsiden.

Blant annet skal de ha blitt gjort oppmerksomme på at deltakerne prøvde å bestikke statister på markedet.

Men at de faktisk hadde klart å smugle inn alkohol ble først kjent da noen av deltakerne dukket opp på gården beruset, sier pressesjef Jan Petter Dahl i TV 2.

Etter denne episoden ble det som var igjen av alkohol beslaglagt av produksjonen forteller de.

Ingen konsekvenser

Smuglingen fikk ingen konsekvenser for de involverte. Dette forsvarer TV 2 med at eventuelle sanksjoner må være forholdsmessige både for deltagere og produksjonen, og det å be noen om å forlate gården på grunn av regelbrudd er en veldig sterk sanksjon.

– Det krever som nevnt at vi har alle fakta på bordet. Ofte har vi ikke hele bildet før produksjonen er over. Vi kan heller ikke være så strenge at vi risikerer å havne i en situasjon der vi til slutt ikke har deltagere igjen, sier Dahl.

– Gikk en sport i å lure produksjonen

Dahl forteller videre at de er skuffet over det som har skjedd, og at de har hatt samtaler med hovedmannen Dreyer.

– Vi hadde samtaler med blant annet Isak, der vi forklarte hvorfor dette er uheldig, både for han selv og for formatet. Men for Isak gikk det sport i å lykkes med å lure produksjonen, og siden Farmen-gården verken er totalovervåket eller inngjerdet, er det selvfølgelig mulig å lykkes med hvis man arbeider iherdig nok for det, sier Dahl til God kveld Norge.