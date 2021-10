Sjaman Durek Verrett står frem som reptil

Durek Verrett fotografert under et foredrag på Clarion hotell i Stavanger i mai 2019.

Prinsesse Märtha Louises kjæreste knytter seg til notorisk konspirasjonsteoretiker og antisemitt, men med omvendt fortegn: – Det ser ut som han prøver å rehabilitere romøglene, sier konspirasjonsteori-ekspert.

«Romøglene er her for å hjelpe menneskeheten å finne sann frigjøring».

Det skriver prinsesse Märtha Louises (50) kjæreste, den selverklærte sjamanen Durek Verrett (46) på Instagram søndag.

Akkurat hvordan han vet dette, forklarer han i teksten som følger:

«Jeg vet... du kan komme til å lese dette og være uenig, men les videre før du dømmer...» begynner han.

Så kommer det:

«Jeg er en hybrid art av romøgle («reptilian») og Andromedia (prinsesse fra gresk mytologi, journ.anm), og jeg innehar også eldgamle ånder fra den gamle verden. Det har blitt fortalt løgner om vår art som jeg ønsker å adressere. Vi er en klynge av vesener, og det betyr at vi har kommet hit for å skape strukturer som hjelper mennesker til frigjøring. Romøgler er her for å røske løs systemet på en betydelig måte. Alt som er låst i strukturer som faktisk begrenser eller hindrer folk fra å se frigjøring ryster vi ved. Vi kommer som forstyrrere for å forstyrre frekvenser».

Fra sjaman Dureks Instagram mandag 4. oktober.

Knytter seg til antisemitt



Forfatter og frilansjournalist John Færseth er en av Norges ledende eksperter på konspirasjonsteorier og konspirasjonsteoretikere.

Han har lest Durek Verretts statusoppdatering.

– Det er ganske spesielt. Det høres ut som det tar utgangspunkt i ideene til David Icke. Icke mener verden styres av øgler fra verdensrommet, og av hybrider mellom mennesker og øgler, som er det Durek altså mener at han er, forklarer Færseth til ABC Nyheter.

David Icke er tidligere sportsjournalist, men er mest kjent for reptil-teorien sin. Han har skrevet et 20-tall bøker, og har tilhengere over hele verden. I en kontroversiell spørreundersøkelseutført av Public Policy Poll i USA i 2013 svarte fire prosent av de spurte at de trodde USA var styrt av «lizard people».

Icke sa allerede i 2001 at den britiske dronningmoren var reptil, og så sent som i 2016 at hele den britiske kongefamilien er det. En rekke mektige politikere og familier har blitt beskyldt for å være øgler, deriblant Bush-familien.

– Hva er det egentlig Durek skriver?

John Færseth er blant Norges ledende eksperter på konspirasjonsteorier.

– Det ser ut som han prøver å rehabilitere romøglene, det vil si å si at de finnes, men at de er vennligsinnede.

– Er dette noe du har sett tidligere, eller er det solo-kjør fra Durek?

– Jeg har aldri sett noen si akkurat dette. Han knytter seg opp til Ickes forestillinger, men gir det et helt nytt spinn. Det er jo «spennende», i mangel av andre ord.

– Hvorfor sier han det, tror du?

– Sjaman Durek har tidligere blant annet hevdet at han kan kurere kreft og at han har forutsett terrorhandlinger. Han har vel et behov nå for å holde seg relevant, å bli snakket om.

– David Icke er farlig



Icke ble allerede for over 25 år siden sagt opp av sitt opprinnelige forlag på grunn av antisemittisme. Han gir i dag ut bøker på eget forlag, i tillegg til å reise rundt og holde foredrag.

– Jeg var på et foredrag med Icke i Oslo, der han tydelig forsøkte å knytte seg til alt-right-bevegelsen, og snakket om hvordan hvite menn blir undertrykt. Mange mener også at «øglene» er kodeord for jøder. De siste par årene har han også inspirerthærverk mot 5G-master og angrep på montører. Icke er farlig. I dette tilfellet er vel ikke Durek det, selv om det sikkert er flaut for kongefamilien, mener John Færseth.

– Nå får vi se hvordan David Icke reagerer på dette, om han reagerer. En krangel mellom Icke og Durek hadde vært «artig», i mangel av bedre ord, sier han.

Kongehuset ønsker ikke å kommentere denne saken overfor ABC Nyheter.

– Mye mindre morsomt enn jeg først trodde

Rundt en time etter at den første versjonen av denne artikkelen ble publisert blir John Færseth og ABC Nyheter gjort oppmerksom passasjer lenger ned i Durek Verrets Instagram-post.

Der heter det:

«De som trellbinder planeten, om du vil gå inn på et mer udefinert synspunkt, er de grå. De har tatt mennesker bort fra planeten for å lære om vår svakhet, og hvordan frekvenser beveger seg gjennom oss. De har lært hvordan å forstyrre våre frekvenser ved å sende bestemte frekvenser, som 5G og alt det som blir puttet inn».

De «grå» er ondsinnede utenomjordiske av den typen vi kjenner fra mange UFO-beretningerer – og, ifølge Durek, de som egentlig styrer verden.

– Dette var mye mindre morsomt enn jeg først trodde. Det er ganske ubehagelig, sier John Færseth til ABC Nyheter.

5G-stråling spiller en viktig rolle for mange coronafornektere, noe som også var tydelig under demonstrasjonene i Oslo i vinter. I Storbritannia har disse forestillingene ført til hærverk og til dels alvorlige personskader, påpeker han.

– Durek må gjerne rable i vei om utenomjordiske, men når han trekker inn dette

blir det litt mindre morsomt. Ettersom det i praksis er et assosiert medlem av kongefamilien, hadde det vært fint om Slottet sa i fra om at dette ikke er noe de stiller seg bak.