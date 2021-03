Norske «Do Not Split» nominert til Oscar

«Do Not Split», som er regissert av nordmannen Anders Hammer, er Oscar-nominert for beste kortdokumentar. Foto: Chris Pizzello / Invision / AP / NTB scanpix

NTB

«Do Not Split», som er regissert av nordmannen Anders Hammer, er Oscar-nominert for beste kortdokumentar.

Dokumentaren handler om Hongkong-protestene, og er en av fem korte dokumentarer som er med videre i kampen om en Oscar. Filmen retter oppmerksomhet blant annet mot hvordan ytringsfrihet og pressefrihet er truet i Hongkong.

Regissør Anders Hammer hadde blandede følelser da nominasjonen ble offentliggjort. Tematikken er veldig alvorlig, men han er glad for nominasjonen.

– Jeg er veldig glad, det er et så alvorlig tema i filmen at jeg ikke jubler, men er veldig glad for det her, sier han.

Håper på oppmerksomhet

Han forteller også at de ikke hadde tenkt at filmen ville bli nominert. Han håper også at nominasjonen vil gi økt oppmerksomhet til det som skjer i Hongkong.

– Vi har vært fornøyde med den debatten vi har bidratt til med filmen, som handler om demokratiet som er i ferd med å forsvinne fra Hongkong. Samt hvordan Kina virkelig strammer grepet om det området, sier han.

Direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt kaller nominasjonen for en gledes dag.

– Det er jo for Anders Hammer, som har vært 140 dager i opptøyer og laget film, en kjempe anerkjennelse, dette er en gledens dag, sier hun.

Prisutdeling 25. april

Filmen er laget i samarbeid med det amerikanske filmselskapet Field of Vision og har fått støtte av Fritt Ord og Viken Filmsenter.

Kortdokumentaren skal konkurrere mot dokumentarene «Collete», «A Concerto Is A Conversation», «Hunger Ward» og «A Love Song For Latasha».

Prisutdelingen går av stabelen 25. april.