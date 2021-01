Trump slapp rapper ut av fengsel – nå må han kanskje inn igjen

Kodak Black ble tatt i nåde av presidenten, men kan havne bak lås og slå igjen.

Kodak Black er dømt for brudd på våpenlovgivningen, men det er et annet forhold påtalemyndigheten nå vil sende ham i fengsel i 30 år for.