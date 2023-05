1 euro koster over 12 kroner

Nå må du ut med over 12 kroner for én euro.

NTB

Sommerferien kan bli dyr. Krona fortsetter å svekke seg mot euroen.

Tirsdag passerte europrisen en ny grense da 1 euro kostet over 12 kroner for første gang siden mars 2020, skriver E24. Dollaren koster 11,17 kroner, mens et pund nærmer seg 14 kroner (13,88 kroner).

Krona har svekket seg i lang tid. I mars 2020 hadde krona nesten kollapset på grunn av krigen i Ukraina, og prisen for euro og dollar steg kortvarig svært brått.

Det er ikke bare euro og dollar som er dyrt. 1 dansk krone kostet 1,6 kroner tirsdag, mens en svenskekrone er nesten like mye verdt som den norske.

Valutastrateg Dane Cekov i Nordea sa tidligere tirsdag til E24 at han tror krona kan svekke seg ytterligere onsdag. Da kunngjør Norges Bank hvor mye kroner de skal selge i juni.

– Det er vanskelig å se for seg markant lavere kronesalg slik en rekke utenlandske aktører har sett for seg ettersom statens petroleumsinntekter vil være markert høyere enn oljepengebruken i år, sier Cekov.