Hurra – ukrainerne er her!

(Dette debattinnlegget ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Russlands grusomme angrepskrig i Ukraina har skapt den største flyktningkrisen siden 2. verdenskrig. Mer enn 4 millioner ukrainere har fått midlertidig opphold i Europa. Tyskland, Polen og Tsjekkia har mottatt flest. Også i Norge er tallene høye – 65.000 ukrainere har kommet så langt, og ukentlig kommer det 1000 nye. Samtidig øker antallet flyktninger fra andre land. Europa nærmer seg nå en million asylsøkere som følge av Syria-krigen, urolighetene i Midtøsten og mennesker på flukt fra Afrika. Tallene er høye – men er tiden kommet for å stramme inn? Svaret er nei.

Dette er Altinget Altinget.no er Norges første rendyrkede politiske nettavis. Med 28 nisjemedier i Danmark og 11 i Sverige er Altinget allerede et etablert mediehus i Norden. Målet er å øke forståelsen for nasjonal og europeisk politikk gjennom nisjejournalistikk av høy kvalitet – med et nøytralt utgangspunkt.

Norge er en del av den nordiske modellen – eller supermodellen som jeg ofte velger å kalle den. Vi har universelle velferdsgoder, finansiert gjennom et spleiselag der alle bidrar. Vi har lav ulikhet, selv om den er økende. Vi har et robust utdanningssystem som gir muligheter for alle, uavhengig av familiens økonomi. Vi er et velfungerende demokrati med svært høy tillit mellom borgerne og styresmaktene. Og vi har en samfunnsmodell som fremmer likestilling. Det sentrale spørsmålet er om den nordiske modellen er bærekraftig i en situasjon med ukrainsk masseinnvandring som følge av den brutale krigen? Svaret er ja.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også på Altinget: Doktorgradsavhandling: Makten glipper for fagbevegelsen lokalt – frykter den norske modellen forvitrer

Aktiv politikk for integrering

Vi har mye forskning på integrering i Norge. Og denne forskningen viser oss at integreringen i Norge er god. Ifølge OsloMet/NIBR tar det cirka 3–4 år å få 60–80 prosent av mannlige immigranter inn i jobb, mens vi får cirka 50–70 prosent av kvinnene i jobb i samme tidsperiode. Arbeidsledigheten blant flyktninger og innvandrere i Norge er fortsatt altfor høy. Det er om lag fire ganger så mange innvandrere som ikke har jobb, enn mennesker som er født i Norge. Derfor må vi fortsette med en aktiv politikk for integrering. Vi i YS mener det er fem ting som er viktig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er arbeidskraften – ikke oljeformuen – som er vår største ressurs.

For det første må vi bosette flyktningene utenfor pressområdene. Vi bør unngå å bosette ukrainere i de delene av Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger der det er størst konkurranse om både boliger og jobber. I stedet er det viktig at ukrainerne slår seg ned i de delene av landet der vi mangler arbeidskraft, og hvor boliger har et overkommelig prisnivå.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For det andre skal vi gi dem superrask språkopplæring. Veien til jobb i Norge er språkferdigheter.

For det tredje vet vi at noen spesielle tiltak virker svært godt. Lønnssubsidiering er eksempel på et slikt tiltak.

For det fjerde må vi konvertere den kunnskapen flyktningene bringer med seg til norsk kompetanse. Blant ukrainske flyktninger har 3 av 4 høyere utdanning.

Det siste tiltaket er imidlertid det viktigste, nemlig å gi tydelig beskjed til ukrainerne om at de har en fremtid i Norge. I dag har alle ukrainere midlertidig opphold. Når krigen en dag er over skal ukrainerne hjem. Men vil vi egentlig det? Svaret er tja.

Les også på Altinget Arbeidsliv!

De trenger oss – vi trenger dem

Norge mangler arbeidskraft – både akutt, men spesielt alvorlig er arbeidskraftmangelen vi vil oppleve i framtiden. Ifølge NAVs store bedriftsundersøkelse fra litt tidligere i år, mangler vi 53.000 arbeidstakere i Norge i dag. Frem mot 2060 vil vi trenge 260.000 nye årsverk bare innenfor helse- og omsorgssektoren. Skal vi klare det grønne skiftet er det behov for 6000 nye ingeniører innen 2030 i følge NITO. Daglig leder i Norske Trevarer, Hilde Widerøe Wibe, skrev i Altinget 11. desember at Norge i 2035 vil mangle rundt 90.000 fagarbeidere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er arbeidskraften – ikke oljeformuen – som er vår største ressurs. Ifølge regjeringen utgjør arbeidsinnsatsen til det norske folk 75 prosent av vår nasjonalformue. Øker vi antall mennesker som kan jobbe, øker vi nasjonalformuen. De ukrainske flyktningene kan være en ressurs for Norge dersom forholdene legges til rette.

La oss bruke kreftene på å få ukrainere inn i det norske arbeidslivet – de trenger oss, vi trenger dem!

( Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).