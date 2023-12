Jeg har blitt kalt «kjekkas», men også fått høre at jeg «ikke akkurat er noe fruktfat». Jeg har blitt kalt «kommunist» og «sosialist», men også stemplet som «høyrevridd» og «rasist». Jeg er en «gubbe», men også en «jypling» og en kaffe latte-drikker fra Grünerløkka. Jeg har blitt kalt «palestinavenn», men også «jødeelsker» og «Israel-tilhenger». Jeg har blitt spurt om hvorfor jeg hater Høyre, og samtidig blitt kalt «Arbeiderparti-hater». Og så er jeg er en «idiot», jeg «kan ikke skrive» og jeg er «er blottet for kunnskap».

Sånn sett er jeg omtrent som de fleste journalister og redaktører, vi får masse slike tilbakemeldinger. Noen av mine kolleger langt verre enn jeg får.

Vi får noen gode også, men langt det fleste er dårlige. Noen er trusler.

Som mann er jeg heldig og slipper unna de verste angrepene på kjønn og om kropp eller sex.

Så hvorfor forteller jeg dette?

Jeg si noe til dere som kommer med de mest usaklige tilbakemeldingene, på mail, på sosiale medier, til og med på tekstmelding

Det skal jeg forklare. Tilbakemeldinger med beskyldninger om hvem jeg er spriker så mye at det vitner om en mangel på forståelse av hva det er å jobbe i et redaktørstyrt medium. Vi søker faktisk sannheten. Når vi noen ganger gjør noe feil, er det omtrent det verste vi opplever. Vi hater det. Å ikke søke objektivitet i dekningen er en synd. Det er en illusjon å tro at vi greier det helt, ingen er helt objektive, men vi skal søke det.

Og så vil jeg si til dere som kommer med de mest usaklige tilbakemeldingene, på mail, på sosiale medier, til og med på tekstmelding. Til dere som virkelig går inn for å spekulere i journalisters indre liv og intensjoner. At dere tar som oftest feil. Jeg er for eksempel ikke kommunist, ikke drikker jeg kaffe latte, ikke er jeg fra Grünerløkka, ikke er jeg Arbeiderparti-hater, eller Høyre-hater, ikke er jeg rasist. Men jeg kan være en idiot, jeg kan være både gubbe og jypling og det er mye jeg kunne trenge mer kunnskap om.

Det søker jeg å bøte på.

Og så er det brannfakkelen: Fortsett å sende meg ukvemsord og karakteristikker! Alternativet er trolig stillhet. Det ville jeg hatet. Men saklighet mottas med større interesse enn utskjellinger og trusler.

God jul!

