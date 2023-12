Sjelden har så mange skattebetalere vært inne og endret på skattekortet som i inneværende år. Alle rentehoppene gjennom 2023 gjorde at dobbelt så mange var inne og endret på skattekortet gjennom året, meldte Skatteetaten i høst.

Opplysningene om deg i skattekortet er en kvalifisert gjetning om hvilke inntekter, fradrag, gjeld og formue du kommer til å ha neste år. Derfor bør du sjekke opplysningene godt. Stemmer disse dårlig med det du mener blir de reelle tallene, bør du gjøre noen endringer i skattekortet. Da unngår du å betale for mye eller for lite skatt gjennom året.

Dersom økonomien er presset for tiden, kan det være spesielt viktig å sjekke opplysningene, slik at du ikke får for lite utbetalt hver måned eller en uventet restskatt.

Tallene i skattekortet for 2024 er hentet fra ulike kilder. Inntekten du er ført opp med er hentet fra arbeidsgiveren din. Normalt er det oktoberlønningen for 2023 ganget med 12, justert for forventet lønnsvekst på 4,9 prosent.

Har du lån eller bankinnskudd, vil tallene for rentefradrag og renteinntekt være hentet fra skattemeldingen for 2022, men med en justering på grunn av økt rentenivå.

Altså er opplysningene i skattekortet til dels «tilbakeskuende», noe som gjør det spesielt viktig å sjekke grunnlaget dersom det skjer større ting i økonomien din i 2023 eller 2024. Kanskje har du mottatt arv, solgt eller kjøpt bolig, blitt pensjonist eller fått deg jobb for første gang. Slike endringer kan gjøre at du må betale mer formuesskatt, at rentefradraget endres eller at inntektsskatten endres vesentlig, og det er da viktig at skattekortet er oppdatert.

Endret livssituasjon kan påvirke skatten.

Om du for eksempel byttet til en dyrere bolig og i den forbindelse økte gjelden med 1 million kroner, vil dette føre til et økt rentefradrag på 60.000 kroner hvis lånerenten er på 6 prosent. Hvis skattekortet ikke endres, vil du isolert sett betale omtrent 13.000 kroner for mye i skatt gjennom året. Har du i stedet redusert gjelden, vil dette ha motsatt virkning, noe som kan føre til restskatt.

Husk at du kan endre skattekortet gjennom hele inntektsåret. Det er ingen god løsning å ta for gitt at alt oppdateres automatisk og at alt som står der er korrekt.

Disse bør sjekke:

Endret livssituasjon kan påvirke skatten. Dersom du kan hake av på ett eller flere av punktene under, er det større sannsynlighet for at skattekortet du har mottatt er feil.

Første året du er alders- eller uførepensjonist.

Første året du er i full jobb.

Hvis du har store endringer i lån – eller høye lån.

Første år med skattepliktig utleie av bolig

Kjøp eller salg av bolig.

Hvis du har arvet større beløp (kan gi høyere renteinntekter/avkastning og formue).

Hvis du har store endringer i lønnsinntekt, kombinert med overtid eller bonus (prosenttrekket kan bli feil).

Jobbskifte – endringer i reiseavstand/pendlerstatus.

Endring i livssituasjon som følge av samlivsbrudd eller dødsfall.

Blitt permittert eller fått oppsigelse.





