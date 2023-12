Statsminister Jonas Gahr Støre skriver i sin julehilsen til folket at «vi vet at den hendelsen, fødselen, for over to tusen år siden, i stallen – den skulle bli historisk».

Det får ABC Nyheters redaktør David Stenerud til å innvende at at det er «drøyt» å referere til juleevangeliet som historisk faktum». Det er helt riktig.

Vi feirer jul, Jesu fødsel, men ingen vet når og hvor Jesus ble født, mest sannsynlig i Nasaret. Evangelistene Matteus og Lukas har imidlertid hver sin fortelling eller myte om hendelsen (en myte framstiller en indre virkelighet som en ytre historie, «gjør det utvendig som er innvendig» Kierkegaard). Mest kjent er Lukas (cirka 95 e.Kr.) – om keiser Augustus, innskriving i manntall, år 6 e.Kr., reise til Betlehem, fødsel i en stall, hyrder på marken, englekor (Luk.2). Matteus (cirka 85 e.Kr.) skriver om vismenn fra Østen (astrologer), Betlehemstjerne, år 7 f.Kr., kong Herodes, hans mistenksomhet og barnemord, og familiens flukt til Egypt (Matt.1-2).

De to mytene utfyller hverandre. Lukas formidler innsikten om det guddommelige i mennesket, gudsbarnet er i enhver! I datiden var dette bare kjent i lukkede kretser, hvor en gjennom hemmelige ritualer arbeidet med å få kontakt med sin daimon, som de sa, sin guddommelighet. Lukas gjør det senere helt tydelig: «Gudsriket er inni dere», men antydet altså allerede med fødselsfortellingen: Hvert menneske fødes med tilgang til gudsbevissthet (klarsyn, dypinnsikt, healing, kjærlighet).

Matteus lar Jesu fødsel ha kosmiske dimensjoner (stjernen), men gudsbarnet blir forfulgt av Herodes, og foreldrene må flykte med barnet. Kong Herodes er bildet på ego. Det guddommelige i mennesket blir holdt nede av en begrenset bevissthet, egoet. Det åndelige og alt som mennesket på nåværende bevissthetsnivå ikke kan forklare rasjonelt, blir forkastet. Herodes råder fremdeles.

Jul og kristendom handler om dette. For å kunne se dybden trengs et oppgjør med et annet av kirkens grunndogmer, at mennesket er en «synder» og at «Jesus døde for våre synder». Jeg anser dogmet som en forvrenging av det opprinnelige. Kristen tro handler for meg om oppvåkning, om å bli mer våken og tilstede i verden, åpne for mer bevissthet, og dermed skape en bedre verden. Tanken at Jesus «døde for våre synder» har jeg ut fra et utsagn av Jesus, forstått som en kollektiv «tvangstanke» (traumebearbeiding med fokus på synd, skyld og soning). Tanken kan ha oppstått som en konsekvens av mordet på ham, «den opplyste», slik buddhismen har innsikt om. Den er en arv fra oldkirken (2.-4.århundre), middelalderen og reformasjonen, ikke fra Bibelen. Jesus vekker og kaller til våkenhet. Hjelper ut av jegbevissthetens søvn, ut av egoets og rasjonalitetens snevre forståelse. Kanskje vi kunne si at han kom for å frigjøre menneskets guddommelighet.

Skapelsen pågår uavbrutt og vi mennesker står midt i evolusjonen, ikke ferdig utviklet. Nye områder i vårt indre utfolder seg, over århundrene. Det vi kaller «jegbevissthet» (blant annet rasjonalitet og grensesetting, men også uvitenhet, aggresjon og grådighet) er ett skritt på den reisen. Men Jegets oppfatning av virkeligheten er, som Paulus sier, som en «rus» eller «søvn». Den gjør at vi ikke ser virkeligheten slik den er, og den får oss til å ta kortsiktige og gale valg. Utsagnet «det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, gjør jeg» (Rom.7), er en presis beskrivelse av mennesket på jegbevissthetens nivå. Intensjonen og ønsket kan være det «gode», men begrenset innsikt gjør at resultatet blir det «onde». Vi ser ikke rundt neste sving. Slik er det for enkeltmennesket, for en institusjon som kirken (!), for politikerne og for hele samfunnet.

Jeg ser Paulus som den klareste tolker av Jesushendelsen. Han forkynner «en visdom som ingen av verdens herskere har kjent til». Det finnes unntak, men utsagnet har fortsatt gyldighet. Våre ledere synes ikke å kjenne den dypeste innsikt om mennesket. Jesus vekket gjennom ord og handling og viste den sanne vei til livet. Veien er å «korsfeste» egoet, som Paulus sier. Ikke undertrykke, men sette egoet på sin rette plass. Det betyr: Ikke la livet styres av jegbevissthetens rasjonelle og begrensede bevissthet. Åpne for et dypere nivå, «gudsbevissthet», «Kristusbevissthet», «buddhanatur» eller hvordan en vil betegne det dypeste i seg selv. Jesus tilrettela for indre forvandling, utfordret til å være «jordens salt og verdens lys», og pekte på den indre guddommelige kilde i hvert menneske. Slik sett var og er han «verdens frelser» som det heter.

Tvangstanken at «Jesus døde for våre synder» skader og begrenser, og trengs ikke lenger i forkynnelse, ritualer, salmer og kirkekunst.

De fleste mennesker tror og lever uvitende og ubevisst om at det er et senter inni hvor vi er forbundet med det guddommelige lyset, med kosmisk visdom og kjærlig skaperkraft. Det er lett å tro at Jeg er sentrum i meg og at livet er avhengig av hva jeg får til. Men noe er i ferd med å skje evolusjonsmessig. Stadig flere mennesker oppdager at det er et annet senter. «Bevissthetens besinnelse er innsikten: jeg er ikke sentrum i meg,» har en forsker sagt. Flere og flere mennesker besinner seg og oppdager at det er slik. De legger merke til hva som skjer, legger sammen to og to, tenker og innser at det er et annet, dypere og visere senter inni oss enn den overflatiske og kortsynte jegbevissthet, egoet. Dette andre senter, som i bibelen ble kalt «Gudsriket» eller «Kristus», blir av mange i dag kalt Det høyere Jeg eller Selvet. Vaclav Havel kalte det «menneskevesenets gåtefulle kraft» og han sa at denne kraften er forbundet med det han kalte «verdensvesenets gåtefulle kraft». Det er en forbindelse. På samme måte som alle mennesker på denne kloden i sitt ytre er forbundet med tyngdekraften, er hvert menneske i sitt indre forbundet med skaperkraften, den gåtefulle kraften som er bak alt. Gudsbarnet i krybben er et fantastisk bilde på denne virkeligheten, hvert eneste menneske er født med gudslyset i sitt indre, alle er forbundet med kosmisk visdom.

Etter min mening trengs en fornyelse av det kristne budskap, slik at visdommen kommer klarere fram. Tvangstanken at «Jesus døde for våre synder» skader og begrenser, og trengs ikke lenger i forkynnelse, ritualer, salmer og kirkekunst. I stedet må «Kristus lever i meg» eller «gudsriket er inni dere» framheves som det sanne evangelium. Dette var, tror jeg, det opprinnelige julebudskapet. Som salmedikteren Brorson skrev i 1732: «Du er født her inne i hjertets dype grunn».

