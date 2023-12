Skatt og pensjon må henge sammen

(Dette debattinnlegget ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Som oppspill til en kommende pensjonsmelding, sa Tonje Brenna i november at pensjonsalderen må heves. Det er en helt nødvendig endring for å sikre at pensjonsordningen skal være bærekraftig i fremtiden. Pensjonssystemet er en av våre viktigste ordninger for å sikre trygge og gode liv, det er også et veldig dyrt system som må ha legitimitet og oppleves rettferdig for de som betaler inn til ordningen.

Vi forventer at partiene på Stortinget tar oppdraget med å sikre en rettferdig og bærekraftig pensjonsordning som kan gi trygghet og forutsigbarhet over tid. Vi tar det som en selvfølge at partene i arbeidslivet er involvert hele veien.

Pensjonssystemet skal løse to viktige oppgaver på samme tid. Det skal sikre oss alle en trygghet i form av inntekt i alderdommen og det skal sørge for at det lønner seg å jobbe for flest mulig slik at vi kan betale for det hele. Begge disse hensynene er veldig viktige.

Flere må jobbe, pensjonssystemet må bidra til det

I årene som kommer står vi overfor store samfunnsendringer. Vi går fra fire personer i arbeid bak hver pensjonist i dag, til to per pensjonist i 2060. Da er det viktigere enn på lang tid at så mange som mulig av de som kan, står i arbeid. Skattesystemet og pensjonssystemet må bidra til dette.

I dag har vi et pensjonssystem som i for liten grad gjør at det lønner seg å jobbe

I dag har vi et pensjonssystem som i for liten grad gjør at det lønner seg å jobbe. En av grunnene til det er at en stor del av alderspensjonen fra folketrygden er skattefri, deretter skattes hver krone som tjenes inn relativt hardt.

Det høres kanskje ut som en bagatell, men om det ikke lønner seg å jobbe litt mer slik at pensjonen blir litt høyere, så er resultatet at det ikke er attraktivt nok å stå i jobb.

Et eksempel: En pensjon på 350.000 kroner skattes i dag om lag 13 prosent. Det er en lav skatt, men med et bunnfradrag på 219.950 kroner så skattes delen mellom 219.950 og 350.000 kroner i realiteten med om lag 36 prosent. Det gir lite uttelling å jobbe litt mer når ekstra pensjon skattes så mye høyere. Det er et problem for oss alle at det er sånn.

Se skatt og pensjon i sammenheng

Når partiene på Stortinget skal behandle pensjonsmeldingen vil vi oppfordre dem til å se skattesystemet og pensjonssystemet i sammenheng. Endringer et sted kan få uheldige konsekvenser et annet sted. Det er tross alt det du får utbetalt etter skatt som teller. Det må gi uttelling å ha deltatt i arbeidslivet for alle, uansett inntekt.

Det er ingen selvfølge at vi skal ha et pensjonssystem med høy folkelig oppslutning. Det krever at det oppleves rettferdig for alle innbyggerne i samfunnet. Det må synes på pensjonen at folk har tatt utdanning og deltatt i arbeidslivet. Uansett hvilken inntekt man har, må det gi uttelling å stå lenger i arbeid. Det er vi alle avhengige av.

