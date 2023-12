Når tidevannet går ut neste år, kan vi se hvem som har badet nakne

(Dette debattinnlegget ble først publisrert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Fra og med neste regnskapsår skal flere av Norges største selskaper levere sine bærekraftsrapporter i henhold til nye EU-krav. EU-direktivet «Corporate Sustainability Responsibility Directive» (CSRD), pålegger selskapene å levere sine bærekraftsrapporter med samme kvalitet og prioritet som selskapenes finansielle rapportering. Målet er at informasjonen som gis skal være sammenlignbar, pålitelig og lett for interessenter å finne. Fremover vil selskapenes innsats på bærekraft bli synligere, samtidig som det blir vanskeligere å grønnvaske.

Dette er Altinget Altinget.no er Norges første rendyrkede politiske nettavis. Med 28 nisjemedier i Danmark og 11 i Sverige er Altinget allerede et etablert mediehus i Norden. Målet er å øke forståelsen for nasjonal og europeisk politikk gjennom nisjejournalistikk av høy kvalitet – med et nøytralt utgangspunkt.

Vi tror innføringen av CSRD kan bli den utløsende mekanismen som får markedet til å tilpasse seg, og øke motivasjonen til selskapene for å ta de smertefulle, men nødvendige grepene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også på Altinget: Lene Løvdal: Bærekraft ogenhørninger – regulering av kunstig intelligens

En god nyhet

Den amerikanske investeringsguruen Warren Buffet har sagt at «Det er når tidevannet går ut at vi kan se hvem som har badet nakne». Innføringen av CSRD vil vise oss hvilke selskaper som tar bærekraft på alvor, og som har rustet seg med våtdrakt og livbøye for å tåle den kraftigste stormen i vår tid.

Gjennom EUs Due Diligence Act vil bedrifter holdes ansvarlig for egen rapportering og, i verste fall, sanksjoneres om de bryter med dem. Due Diligence Act virker som Åpenhetsloven og sikrer at forbrukere, politikere, journalister mfl. kan kreve svar på om selskapenes virksomhet er i tråd med egenrapporteringen gjennom CSRD.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

En god nyhet er at de nye bærekraftsrapportene vil gi ledelsen, styret og lovgivere helt nye vurderingskriterier, som igjen gir muligheter for bedre beslutninger og tiltak.

Innsikten skal også gjøre det enklere å kanalisere kapital til bærekraftige aktiviteter og prosjekter. Gjennom et felles sett med standarder fra EU (ESRS), vil investorer over hele Europa få rammene de trenger for å kunne sammenligne og rangere selskaper opp mot hverandre. Det kan bli et viktig insentiv for selskapene til å sikre pålitelig rapportering, men også gode bærekraftstall.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les mer på Altinget Klima og Energi!

Det som tallfestes, blir gjort

Realiteten er at næringslivet må kutte drastisk i sine utslipp de neste årene. I høst lanserte vi vår Klimaindeks, som viser at bare ni av Norges 100 største selskaper kutter utslipp i tråd med Parisavtalen. Sammen med Skift har vi også utarbeidet en bærekraftsrapport som måler Skift-medlemmenes totale klimaavtrykk. Også denne bekrefter at det er mye som gjenstår.

Nye krav gjør at virksomhetene kan vise frem en mye større bredde av selskapets verdiskapning. Og de som leverer, vil belønnes.

EUs klimaovervåkningstjeneste C3S publiserte for kort tid siden svært urovekkende tall. Den viser, sammen med tall fra tilsvarende fagorganer, at det haster å gjennomføre store klimakutt. I hele fem måneder på rad har det blitt satt varmerekorder over 1,5-gradersmålet nedfelt i Parisavtalen. Allerede nå er det ganske sikkert at 2023 blir det varmeste året noensinne målt. Dette, sammen med fortsatt høye utslipp av kjemikalier, forsøpling og uansvarlig håndtering av avfall, gjør at det er et langt lerret å bleke før vi når bærekraftsmålene våre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nye rapporteringskrav vil bli omfattende. Samtidig ser vi store oppsider for selskapene. Nye krav gjør at virksomhetene kan vise frem en mye større bredde av selskapets verdiskapning. Og de som leverer, vil belønnes. I kapitalmarkedet, og i arbeids- og forbrukermarkedet. Godt bærekraftsarbeid og pålitelig rapportering vil bygge tillit, bedre omdømme, gi bedre låne- og finansieringsmuligheter, større mulighetsrom for gode samarbeidsavtaler, og kan også virke innovasjonsfremmende, fordi det krever kontinuerlig forbedring og tilpasningsevne.

Vårt råd for neste års strategiarbeid, er å sette godkjente klimamål (Science-Based Targets). I vår nasjonale Klimaindeks ser vi at det gir bedre resultater og utslippskutt. Det som tallfestes, blir gjort! Det er de bærekraftige strategiene og valgene som er den tydeligste veien til lønnsomhet i fremtiden. Selskapene som nå bruker EUs bærekraftsdirektiv slik det er ment – fra innsikt til handling, vil få et fortrinn i markedet.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).

Les også på Altinget: Erik Oddvar Eriksen: Hvem er dette bi-et som skal handle for oss