Du ser ikke stjerner gjennom tykk tåke

«Det står skrevet i stjernene», begynner statsministeren sin juletale til folket på Regjeringen.no.

Det høres pompøst og rart ut. Men Støre mener alvor.

Han fortsetter med å vise til «de tre hellige konger» som brukte stjernene «som veiviser, da de kom ridende på kameler fra Østen».

«De lette etter en helt bestemt stall i utkanten av Betlehem», fortsetter han halvpoetisk, før han svinger innom krigen i Gaza ved i en bisetning å nevne at Betlehem i dag er en palestinsk by på Vestbredden.

«Og vi vet at den hendelsen, fødselen, for over to tusen år siden, i stallen – den skulle bli historisk», slår Støre fast.

Altså, riktignok er det relativt sikkert at Jesus var en virkelig person. Men derfra til å referere til juleevangeliet som historisk faktum er et drøyt stykke. Selv om du er personlig kristen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det som hadde hjulpet var om statsministeren sa noe som ga mening.

Men ok. Støres julebudskap fortsetter. Hele veien med referanse til stjerner, julestjerner, i alle mulige sammenhenger. Dette er tekstens bærende metafor, og statsministeren står for valget sitt.

«Mange pynter boliger med alt som kan tenkes blinke i mørket, vi rammer inn balkonger, vinduer og dører med lys: Her bor jeg!» skriver han. For eksempel.

Så skal det konkluderes:

«Og så har jeg tre ønsker til oss alle, de henger sammen, for på denne tiden av året tenker jeg vi kan si: Vis omsorg, vis raushet og vis nærhet».

Det er jo flott. Men hva har det egentlig med stjerner å gjøre?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges statsminister har trolig sett problemet, og avslutter oppsummerende:

«Vi kan alle være til støtte og hjelp for noen som trenger det. Så se deg rundt. La noen se deg».

Så. Wait for it…

«Og om du kan, følg stjernene».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ja vel? Hvortil, da, liksom? Til nærheten av vekkeklokka som skal få folk opp om morgenen? Til rausheten? Til omsorgen hans egen statsråd Tonje Brenna viser folk i matkø i adventstida?

Det er kanskje godt ment. Det er sikkert ment til ettertanke. Men teksten er mest forvirrende. Den gjør deg ikke klokere. Det hjelper ikke med blindsporet om stjerner, eller de tre vise menn eller et kvart sveip innom krigen i Midtøsten.

Det som hadde hjulpet var om statsministeren sa noe som ga mening. Noe som ikke fikk leseren til å føle seg snakket ned til og undervurdert. Noe som betydde noe. Et eller annet. Hva som helst. Bare noe som ikke er en direkte fornærmelse mot folks intelligens.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).