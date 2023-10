Gjennom flere måneder har pressen og ryktebørsen drevet frem et massivt folkekrav om at historien bak konflikten mellom Ingebrigtsen-brødrene og faren skulle frem i lyset. Samtidig satte Elden og Gjert i gang et mediesirkus som gjorde det tydelig at de uansett ikke ville gå stille i dørene.

Etter to års taushet følte brødrene seg til slutt tvunget til å fortelle sin historie. De visste at det ville innebære en stor belastning. Den var de villige til å ta for en kort periode. Det har kostet.

Det kan fremstå som et paradoks å be om ro etter å ha offentliggjort sin sterke og vonde historie. Men hva er alternativet. Må alle detaljer på bordet før vi vet nok?

De siste dagene har Henrik, Filip og Jakob fått mye støtte fra privatpersoner som selv har opplevd vold i nære familierelasjoner. Mange har takket for at noen viser at det er mulig å stå frem med sin historie.

Samtidig har mediene drevet frem et nytt sirkus, der brødrene dag for dag settes under økende press for å dokumentere det de har opplevd. Dermed stilles de overfor helt umulige dilemma.

Henrik, Filip og Jakob ga Gjert en mulighet til å trekke seg stille unna. I stedet engasjerte han Elden og skapte så mye ståhei de kunne.

Tidligere denne uken ble en Stavanger Aftenblad-journalist spurt på NRK Radio om det i det hele tatt var nødvendig å gå ut med saken. «Denne saken er dårlig PR for begge parter», mente vedkommende. I helgen krevde en aviskommentator at «denne saken trenger en anmeldelse».

Elden blir sitert på at han ikke er kjent med at det finnes «dokumentasjon» på vold. Han sier også at han ikke oppfatter det som omtales som «vold i tradisjonell forstand». Hva nå det betyr. Voksne mennesker spekulerer på nett om brødrene kan ha bestemt seg for å kvitte seg med en brysom konkurrent, og at de derfor har kokt opp en historie om at deres far er voldelig.

Det er vanskelig å vite om man skal stange hodet hardt i veggen eller gråte i en sånn situasjon. Denne saken handler om langt mer enn god og dårlig PR. Den handler om en historie som er vond å bære, og enda vondere å brette ut i offentligheten.

Henrik, Filip og Jakob har aldri ønsket at familiekonflikten skulle bli et mediesirkus. Tvert imot gjorde de alt de kunne i nesten to år for å unngå det. De ga Gjert en mulighet til å trekke seg stille unna. I stedet engasjerte han Elden og skapte så mye ståhei de kunne. Dermed måtte brødrene gå ut med sin sterke og vonde historie.

Henrik, Filip og Jakob ønsker nå ro rundt den pågående straffesaken. De skjønner samtidig at de vil være offentlige personer i tiden fremover. Deres fokus fremover vil derfor ligge på det som opptar dem mest: nemlig løping og prestasjoner – og et stadig ønske om å utvikle det norske friidrettsmiljøet. Særlig for barn og unge. Og de ønsker at dette skal skje innenfor trygge og gode rammer.

Gjert Ingebrigtsens advokat John Christian Elden er forelagt påstandene i denne kronikken, og svarer til VG:

«Disse uttalelsene får stå for Espen Skoland sin regning. Det er han som har rådet sine klienter om å gå ut offentlig med sine påstander i noe som alle forstår er et familieanliggende – og som det åpenbart er ulike oppfatninger om også innad i familien. At dette er en stor belastning for alle berørte, både foreldre og søsken, er åpenbart».

