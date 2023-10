(Denne analysen ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

I alt 37 svarbrev har blitt skrevet til den stadig travlere kontroll- og konstitusjonskomiteen, som nå forbereder en maratonhøring den 7. november.

Forrige ukes fem svarbrev – fra Solberg , Huitfeldt , Borten Moe , Trettebergstuen og SMK/ Støre – bringer ikke så mange nye detaljer til torgs, men synliggjør dybden i skandalen.

Det er også interessant å se hvilke prosesser de ulike hovedpersonene har gått igjennom – i brevene finnes det spor både av bitterhet (Trettebergstuen) og resignasjon (Borten Moe), men også av fortsatt standhaftighet (Solberg).

Lemfeldig og uryddig

Totaliteten av tidslinjer, forklaringer, innrømmelser og nye forsøk på å plassere ansvaret andre steder enn hos seg selv, etterlater ingen tvil om at dette er en av de mest alvorlige opprydningene i norsk politikk det siste tiåret.

En tilfeldig og uryddig håndtering av styreutnevnelser er avdekket. Det er overraskende at en så grunnleggende regel som at man ikke foreslår eller gir verv og fordeler til venner og familie, ikke ser ut til å ha vært forstått eller reflektert over.

Ubevisstheten og fraværet av refleksjon rundt økonomisk habilitet både fra Solberg- og Støre-perioden, er også oppsiktsvekkende.

Tre statsråder har nå gått av, en tidligere statsminister og nåværende partileder er under fortsatt tøft press – og jammen dukket det ikke opp nok en liten mini-habilitetssak mot slutten av uken også, da Jan Christian Vestre kom i søkelyset. Den saken var riktignok ikke på langt nær så alvorlig som de andre, og vil trolig risle ut i sanden med stempelet «pinlig».

Inhabil da Norge sendte våpen til Ukraina?

Mot slutten av uka kom det siste brevet, fra Anniken Huitfeldt, som hadde fått et par dagers utsettelse på grunn av egen avgang som utenriksminister mandag.

Det skurrer likevel kraftig at Norges utenriksminister personlig kan ha tjent på beslutninger om våpendonasjoner hun selv har stått i bresjen for.

I hennes brev fremgår det at hun anser det som trolig har vært inhabil i enkelte eksportkontrollsaker og i saker knyttet til donasjon av forsvarsmateriell til Ukraina, som da Norge vedtok donasjon av NASAMS-luftvernmateriell. Huitfeldt peker på en mulig formidlende omstendighet – at verdien av ektefellens aksjer på dette tidspunktet ikke var høyere enn rundt 45.000 kroner.

Det skurrer likevel når Norges utenriksminister personlig kan ha tjent på beslutninger om våpendonasjoner hun selv har vært med på å vedta.

Trettebergstuen insisterer på at hun ikke var advart

Tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen erkjenner å ha gjort feil, men tar avstand fra at hun har blitt advart om inhabilitet fra embetsverket, slik Støre uttalte da hun gikk av.

«Gitt at det gjennom ulike saker i media har fremstått som om jeg har blitt advart om at denne forståelsen er feil, og at jeg har blitt advart mot å foreslå navn jeg er inhabil overfor, ønsker jeg også å presisere at det ikke er tilfellet», skriver hun i sitt tre siders lange brev til kontrollkomiteen.

Det er høyst forståelig at Trettebergstuen ønsker å nyansere historien. Dessverre er eksemplene så mange og uryddigheten så gjennomgående, at disse presiseringene gjør så mye fra eller til. Det er mulig hun ikke har oppfattet advarsler fra embetsverket. Det kan også hende embetsverket i akkurat dette departementet ikke har vært tydelige nok. Men det skulle være unødvendig med advarsler eller for den saks skyld en jus-eksamen for å forstå at du ikke foreslår fadderen til barnet ditt til mektige verv i en kultursektor du er statsråd for.

Borten Moe er uenig med seg selv

Tidligere statsråd Ola Borten Moe mer reflekterende i sitt svar. Han virker helt forsonet med at hans tid som toppolitiker er over, ja, han virker nærmest litt lettet. Men han melder inn flere prinsipielle betraktninger – og kommer med en overraskende snuoperasjon om egen inhabilitet.

Borten Moe fastholder at det var galt av ham å investere i aksjer i Kongsberg Gruppen, og at han med dem brøt regjeringens interne retningslinjer. Han mener også at ingen i regjeringen bør ha aksjer i forsvarsindustrien, helt uavhengig av krigen i Ukraina. Forsvarsindustrielle selskapers verdi er fullstendig avhengige av politiske vedtak, påpeker han.

Men etter å ha tenkt seg om og regnet på det, konkluderer han med at han nok ikke var inhabil på grunn av aksjene han hadde. Altså en annen konklusjon enn den han selv kom med i juli.

Da regjeringen behandlet en sak om granatkjøp og ammunisjon fra Nammo i januar og mars, eide han aksjer i Kongsberg Gruppen, som er indirekte eier i Nammo gjennom eierskapet de har i det finske selskapet Patria. Ifølge egne Borten Moes egne beregninger var eksponeringen hans inn mot Nammo på rundt 21.000 kroner, altså en langt lavere sum enn det man har hatt praksis for å betrakte som inhabilitets-utløsende.

Aksjer en blindsone

Nå ber Borten Moe kontroll- og konstitusjonskomiteen om litt is i magen. Han peker på at politikere som velges inn på Stortinget og får roller i regjeringen, ofte får liten eller mangelfull veiledning, men at ansvaret alltid ligger hos den enkelte tillitsvalgte.

«I de sakene som nå har vært rullet opp med habilitetsproblematikk knyttet til eierskap av i realiteten beskjedne aksjeposter, er min påstand at dette har vært en blindsone for hele systemet, både administrativt og politisk. Dommen felles i etterkant av offentligheten, ikke med utgangspunkt i et tydelig regelverk», påpeker han.

Blindsone-poenget er det mest interessante i de ulike svarbrevene. Her peker Ola Borten Moe rett inn i sakens kjerne.

Vi ønsker å ha politikere fra hele laget av befolkningen, som kommer til Stortinget for å påvirke og ta et demokratisk ansvar. Etter de siste årenes avsløringer, virker den tilværelsen mindre fristende, ja, rett og slett litt for risikabel, hvis du ikke har fullstendig orden i sysakene. Altså trenger de bistand og tydeligere rammer enn de har hatt.

Erna Solbergs sak er den mest alvorlige

Det er fortsatt noen uker igjen til høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Der skal fire statsråder, tre tidligere og en nåværende, og to statsministre, en tidligere og en nåværende, forklare seg enda grundigere om teori og praksis.

Jonas Gahr Støres store problem er antallet av hans statsråder som er involvert. Det indikerer i seg selv en uryddighet i praksis i hans regjeringstid.

Men det er det ingen tvil om at det er likevel er Erna Solberg som har mest å svare for, gitt omfang både i handler, saker hun kan ha vært inhabil i og antall år dette har foregått.

Solbergs siste brev til kontrollkomiteen vitner om at hun fortsatt mener hun ikke kunne gjort stort mer enn hun gjorde, for å avdekke sin ektefelles aksjehemmeligheter.

Hun må forberede seg på at mange av komiteens medlemmer ikke deler hennes virkelighetsoppfatning.

