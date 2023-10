Tirsdag kommenterte Jonas Gahr Støre påstanden fra Anette Trettebergstuen i DN om at han snakket usant da han hevdet at ble advart om inhabilitet i utnevnelsesprosesser.

«Jeg har lest dette litt overfladisk, jeg har ikke hatt tid til å lese det, jeg vil ikke kommentere det, men det er feil », sa statsministeren til TV 2.

Han har ikke hatt tid til å lese det, men det er feil, der altså.

Det Støre sa i forbindelse med Trettebergstuens avgang som kultur- og likestillingsminister i slutten av juni var følgende:

«Både i omfang og i det forholdet at Anette Trettebergstuen har vært helt klar over og uttrykt at hun er inhabil overfor personer som hun så utnevner, ikke bare en gang, men to ganger, og noen ganger på klart råd om at det ikke er innafor».

Dette hevder Trettebergstuen er uriktig. Hun skriver følgende til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

«Gitt at det gjennom ulike saker i mediene har fremstått som om jeg har blitt advart om at denne forståelsen er feil, og at jeg har blitt advart mot å foreslå navn jeg er inhabil overfor, ønsker jeg også å presisere at det ikke er tilfellet. Verken jeg eller noen andre i politisk ledelse har blitt advart mot dette».

Dagens Næringsliv har dykket ned i saken, uten riktig å kunne konkludere på hvilken versjon som er sann, eller mest sann.

Fremstår i ettertid som i beste fall en pynting på sannheten. Mest en ren løgn.

Likevel er det noe med hvordan Støre svarer, det er så påståelig, og samtidig så upresist. Og det er noe med hvordan det fremstår som at han tilpasser fortellingen om Trettebergstuen et narrativ der hennes habilitetsovertramp skiller seg vesentlig fra Tonje Brennas – ved nettopp at Trettebergstuen skal ha blitt advart og dermed handlet mot bedre vitende, mens Brenna bare hadde blingsa. Det var slik han kunne forsvare at Brenna fikk bli i regjering, mens Trettebergstuen måtte tusle gråtende ut fra sitt departement.

Kan vi stole på det Støre sier?

For det finnes en historie her.

Etter at Støre ringte til Helga Pedersen og fikk henne til å trekke sitt partisekretær-kandidatur foran landsmøte i vår, nektet han først blankt på at han hadde utsatt henne for noe press.

«Nei, det gjorde jeg overhodet ikke. Vi kjenner hverandre godt og snakker godt sammen, og så synes jeg at forklaringen hun har gitt om det som har ledet til hennes avgjørelse står seg godt», sa Støre.

Fremstillingen ble senere avvist av Pedersen selv, og fremstår i ettertid som i beste fall en pynting på sannheten. Mest en ren løgn.

Da Jonas Gahr Støre mandag denne uka skulle forklare hvorfor han sparket utenriksminister Anniken Huitfeldt, avviste han samtidig at det var noe ondt blod mellom de to:

«Jeg tror på Annikens versjon. Men siden august har to nye forhold kommet til. Erna Solbergs sak har bidratt til å svekke tilliten til oss politikere ytterligere. Den har også bidratt til at det ikke blir ro rundt Annikens sak, selv om Solbergs sak er langt mer omfattende. For det andre har vi hatt et valg der kjøp og salg av aksjer åpenbart har påvirket velgerne».

Samtidig avviste han at han ga Huitfeldt sparken for å kunne ramme Erna Solberg med større autoritet.

«Det vil jeg kategorisk avvise. Jeg kjenner Erna Solberg godt nok til å vite at hun ikke lar seg påvirke av endringer i Arbeiderpartiets regjeringslag», sa statsmninisteren.

To ganger.

Han vet godt at det ikke handler om hvem som sitter i regjering. Det handler om hvem som ikke sitter der. Han måtte kaste stein i glasshus når han ville kritisere Solberg mens Huitfeldt satt i regjering. Nå kan han pælme uten at det singler.

Igjen tilpasser Jonas Gahr Støre fortellingen til en historie han selv ønsker å definere.

Det er dumt, for hver gang Støre gjør dette, mister han litt troverdighet.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).