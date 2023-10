Selvsagt er det et selvstendig poeng at det siden august, og med opprullingen av Finnes-saken, har blitt enda tydeligere at velgerne har fått nok av politikeres lemfeldige forhold til habilitet. Samtidig gir avskjedigelsen av utenriksminister Anniken Huitfeldt en mye større handligsrom for å ramme Erna Solberg med tyngre moralsk skyts.

Derfor blir det i overkant hult når statsminister Jonas Gahr Støre to ganger gjentok den åpenbart innøvde svaret på hvorvidt hensynet til dette hadde veid inn:

«Som jeg kjenner Erna Solberg tror jeg det har null betydning hvordan jeg setter sammen regjeringen».

Som om det var spørsmålet!

Saken er at Støre nå kan dundre løs på Solberg for hennes ektemanns omfattende handling med aksjer mens hun var statsmninister, uten å måtte la seg begrense av at han selv satt med sin egen Mini-Solberg i kabinettet.

Støre sier han tror på Huitfeldts versjon.

Anniken Huitfeldt måtte gå mot sin vilje. Hun gjorde en svært god jobb som utenriksminister, med stor tyngde, troverdighet og arbeidskapasitet. Støre sier han tror på hennes versjon; at hun ikke visste om mannens habilitetsødeleggende aksjetransaksjoner. Slik han gjorde i august.

Det som har endret seg er at det rett etter valget i september ble tydelig at Erna Solberg har en mann som i enda større grad enn Huitfeldts har gitt fullstendig beng i hensynet til konas jobb, ansvar og avhengighet av habilitet i alle sammenhenger.

Det var Erna Solberg som felte Anniken Huitfeldt. Eller, rettere, Sindre Finnes.

