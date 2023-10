«Fall guy» er på engelsk slang for den som urettmessig får skylden for noe som går galt eller blir dømt for noe han ikke har gjort. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache ser ut til å være venstresidas og regjeringen Støres «fall girl». I juni raste LO-leder Peggy Hessen Følsvik mot Norges Bank etter rentehevingen og kalte det et aggressivt rentekappløp som ville gjøre det vondt verre for bedrifter og folk.

SV har stilt spørsmål både ved rentesetting og inflasjonsmål. Felles for begge er at de ønsker å oppheve økonomiske tyngdelover ved å bruke mer penger på det meste i en tid der nettopp høy økonomisk aktivitet gjør alt dyrere for alle, men mener at tyngdelovene ikke slår inn på nettopp deres pengebruk.

Her kan du lese mer om statsbudsjettet

Regjeringen sier selv i klartekst i nasjonalbudsjettet for 2024 at fortsatt høy prisstigning undergraver folks mulighet for økt velstand og en trygg økonomisk hverdag. Det er pengepolitikken, altså blant renten som Norges Bank setter, som har hovedansvaret for å få ned inflasjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samtidig må finanspolitikken, regjeringens prioriteringer i statsbudsjettet, spille på lag med pengepolitikken. Det hjelper ikke om Norges Bank forsøker å bremse opp økonomien for å hindre at folk opplever at lønningene deres blir spist opp av en prisvekst ut av kontroll, dersom regjeringen samtidig trykker på gassen for å stimulere den samme økonomien.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Budsjettet taler for seg selv

Likevel leverer finansminister Trygve Slagsvold Vedum fra seg et budsjett som gjør lite eller ingenting for å redusere eller stoppe prisveksten. Det må jo være den eneste reverseringen denne regjeringen er mot.

Et strammere budsjett med tøffere prioriteringer ville dempet presset i økonomien, og dermed også presset på renta. Når ikke staten strammer inn på sine budsjetter, må vanlige folk stramme inn på sine. Det er mange som nå snur på hver krone for å få mest ut av pengene, og den høye prisveksten går mest utover de som har minst fra før.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Budsjettet fremstår såkalt nøytralt, det vil si ikke øker presset i økonomien. Men det betyr at statsbudsjettet opprettholder det. Dette er før forhandlinger med SV, som overhodet ikke har noen ambisjoner om bedre offentlig pengebruk og strammere budsjett. Tvert imot. I spørsmålsrunden til finansministeren under fremleggelsen av statsbudsjettet i Stortinget i dag, mente SVs Kari Elisabeth Kaski at høyresida snakker renta opp når det advares mot økt pengebruk.

Men budsjettet taler for seg selv. I nasjonalbudsjettet står det at mange budsjettendringer påvirker økonomien med et tidsetterslep, og ser man på budsjettene for årene 2022-2024 samlet sett, er virkningen på aktiviteten i norsk økonomi neste år moderat ekspansiv.

Spørsmålet er om LO og venstresida hadde turt å gjøre Stoltenberg til syndebukk



Regjeringen gir altså ingen drahjelp til Norges Bank og sentralbanksjefen for å ta grep om det de mener undergraver folks mulighet til økt velstand og en trygg økonomisk hverdag. Eller sagt på en annen måte – regjeringen bidrar til å undergrave folks mulighet til økt velstand og gjør hverdagen mer økonomisk utrygg. Og lar Norges Bank og sentralbanksjefen bli skyteskiver for LO og venstresida.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nå er det ingen hemmelighet at regjeringen Støre og finansminister Slagsvold Vedums førstevalg som sentralbanksjef var Støres partifelle, tidligere statsminister Jens Stoltenberg. Det er tvilsomt om han kunne sagt eller gjort noe annet enn det Norges Bank og Ida Wolden Bache er nødt til å gjøre for å få bukt med en inflasjon som går mest utover de som har minst fra før.

Spørsmålet er om LO og venstresida hadde turt å gjøre Stoltenberg til syndebukk for konsekvensen av en uansvarlig økonomisk politikk som gasser på når alle andre må bremse og stramme inn.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache begynner mer og mer å ligne på regjeringens «fall girl».

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).