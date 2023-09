(Dette debattinnlegget ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med)

Vi vil ikke at valget blir et politisk argument. Vi vil ikke at institusjoner som kontrollkomiteen, pressen eller Økokrim blir redusert til politiske aktører. Eller et irriterende moment man kan velge bort. De som er gjenstand for søkelys bestemmer alt. De bestemmer om de skal sitte eller gå, de bestemmer hvilken informasjon som skal ut og de bestemmer når og hvordan de skal møte pressen. En del av denne ketchupen er det mulig å få tilbake på flasken.

Frem mot valget var flere av småpartiene, eller «de andre», irritert, med rette for at de ikke fikk være med i partilederdebatter eller kommunisert sitt budskap på riksdekkende flater. På den andre siden av dammen er det et helt annet scenario. Der dropper presidentkandidat Donald Trump rett og slett å stille i debatter mot de andre republikanske presidentkandidatene. Han trenger ikke det, sier han. Han leder jo. Med referanse til målingen som ga ham 62 prosent, skriver han «Folk vet hvem jeg er og hvor vellykket presidentperioden min var» på sin egen sosiale medieplattform Truth Social (oh, the irony). Han avslutter i kjent stil: «JEG VIL DERFOR IKKE STILLE I DEBATTENE».

Trengte ikke irriterende spørsmål fra media

Argumentet hans er altså at han ikke trenger å stille til debatt fordi han leder. Hadde han vært norsk politiker kunne han sagt «jeg trenger ikke komme med dokumentasjon eller svare på spørsmål. Velgerne har tillit til meg».

Mennesker som aldri hadde konsumert et politisk budskap før, fikk det servert for første gang av Donald Trump.

Da han ble lansert som presidentkandidat første gang, økte antall seere med et tosifret antall millioner. Det betyr sannsynligvis at mennesker som aldri hadde konsumert et politisk budskap før, fikk det servert for første gang av Donald Trump. Jeg trenger ikke å minne om at han vant valget. Han trenger ikke redigert/redaktørstyrt media lenger. Han trenger ikke de irriterende spørsmålene lenger. Han kan snakke sjæl. Nå når alle kan være sin egen politiske redaktør på sine egen flater kan det virke forlokkende.

Alle kan ikke være Mariah Carey

Erna Solberg stilte til 16 intervjuer for å snakke om inhabilitet, aksjehandel og ikke minst svare på ville spørsmål om hvor vidt hennes mann måtte gå – som ektemann. Solberg svarte med stoisk ro og viste hele Norge sin imponerende stamina. Man kan ikke kritisere henne for mangel på tilgjengelighet for pressen. Den dagen. Det minnet meg om noe.

Hele seansen minnet meg den gangen Guri Solberg intervjuet Mariah Carey i New York i 2014. Etter å ha sittet syv timer i kø fikk hun audiens midt på natten. Solberg stilte relevante spørsmål, men Carey bestemte alt. Dette er ikke en kritikk av verken Guri Solberg, Erna Solberg eller Mariah Carey. De forholdt seg bare til de rammene de hadde, eller ble tillat å gi seg selv. All tilgang til stjernen var styrt av et rigid management og alternativet var enten kø på deres premisser eller ikke noe intervju.

De samme reglene kan ikke gjelde for politikere. Pressen kan ikke akseptere å vente et døgn før de får lov å stille seg i den køen. Under mistelteinen liksom.

Vi kan ikke la alle norske politikere bli Mariah Carey. Det ville vært en umulighet, på veldig mange måter (merk: dette er ikke kritikk mot koselige julekort med nisseluer og Wham!-gensere i vandrehallen). Faren med de siste ukers hendelser er at politikerne også fremover skal få muligheten til å bestemme når og hvordan intervjuene skal finne sted. Eller om de skal gjøre det i det hele tatt. De kan jo bare kommunisere til egne velgere i egne kanaler og gå videre med livet.

«Hadde ikke anledning til å komme i Dagsnytt 18»

Jeg har ikke foretatt en telling eller komparativ studie av om hvorvidt forekomsten av «vi har bedt Løk Løkesen om å stille, men vedkommende hadde ikke anledning til å komme i Dagsnytt 18/Politisk Kvarter/Dagsrevyen». Men jeg føler det forekommer oftere og oftere.

Før hadde jeg en opplevelse av at det var en større skam knyttet til det. Fordi det fremsto som om man ikke våget eller hadde noe å skjule. Jeg vil slå et slag for litt mer skam. Fordi følelser er også politikk. Det er følelsen av at «noe» ikke er på stell som gjorde at 40 prosent av de spurte i forrige innbyggerundersøkelse, trykket på svaralternativet om at de hadde en opplevelse av at det forekom maktmisbruk eller korrupsjon i kommunen. 54 prosent oppga at de trodde det forekom nepotisme.

Jeg har hørt politikere feie disse funnene bort ved å si at det ikke er et riktig mål på korrupsjon. Nei det er det ikke, men det er et veldig riktig mål på at nesten halvparten av de spurte følte at det er noe som ikke stemmer.

Kritiske spørsmål på direkten er en langsiktig investering i tillit

Det er den følelsen tillit kommer fra, eller forvitrer fra. Dersom Donald Trump går igjennom en hel presidentvalgkamp uten å bli stilt kritiske spørsmål, har USA mistet noe de aldri kan få tilbake. Noe vi fremdeles har.

Løsningen kan ikke være å etablere oppmøteplikt i Dagsnytt 18.

Men en klarere kollektiv forpliktelse til å svare ordentlig, er en langsiktig investering i tilliten til demokratiet, som jo tross alt er der makten kommer fra.

Politikere kjemper for sitt eget narrativ og posisjon, det er helt legitimt. Det er bare pressen selv og oss som publikum som kan sette grenser for hvor lite informasjon vi aksepterer å få – eller om man skal stille seg i Carey-køen.

