Den offentlige debatten om Erna Solbergs ansvar i aksjeskandalen hun står midt oppe i, bølger fra dag til dag. Etter forrige ukes maraton-intervjurunde kunne det virke som om Høyrelederen hadde gjenvunnet kontrollen. Men daglige medieavsløringer avdekker nye detaljer om aksjekjøp og kobler dette til politiske beslutninger. Dette vil fortsette helt til høringen på Stortinget starter i november.

All informasjon skulle på bordet, proklamerte Erna Solberg da det ble kjent at hennes ektefelle hadde aksjehandlet i stor stil gjennom hele statsministerperioden hennes. Det viste seg å være et heller hult løfte. Listen Høyre la frem for 14 dager siden var mangelfull. Den inneholdt blant annet ikke summer og tidspunkt for handel. Det har også vist seg at SMK har advart Solberg om å være obs på konkrete økonomiske bindinger.

Idet Erna Solberg meldte ifra om at hverken hun eller partiet ville gjennomgå alle muligheter for inhabilitet, var det som å gi en marsjordre til landets politiske redaksjoner. E24s journalister som har drevet frem denne saken fra begynnelsen, har selvsagt saumfart handel for handel. De har fått følge av et kobbel av journalister fra flere redaksjoner.

Store beløp i mange selskaper

Onsdagens grundige gjennomgang fra VG viser 45 selskaper der Sindre Finnes har eid aksjer for mer enn 100.000 kroner i løpet av Solbergs statsministerperiode. Dette er alvorlig informasjon i den allerede krevende saken for Høyres leder og nåværende statsministerkandidat.

For beløpet som er investert har noe å si for hvorvidt du må anses som inhabil eller ikke. Er summen 50.000 kroner, er det ikke like prekært som hvis summen ligger i hundretusenkroners-klassen. Det mener både flere eksperter og justisdepartementets lovavdeling.

I listen over Finnes' aksjeportefølje, er det knapt ett eneste selskap som ikke på en eller annen måte har blitt eller kunne ha blitt påvirket av politiske beslutninger tatt av Erna Solbergs regjering. Det er sjømat-selskaper, telekom, forsvarsindustri, teknologiselskaper, store industriaktører og finans. Det betyr selvsagt ikke at utstrakt inhabilitet er bevist per nå, men det er overraskende at ikke Solberg selv ønsker å gå grundigere inn i dette spørsmålet. Bare slik kan hun få lagt spekulasjonene døde, om at politiske beslutninger har bidratt til å øke familiens økonomiske verdier.

VG skriver at Finnes har hatt store aksjeposter i selskaper der staten er majoritetseier; på det meste hadde han aksjer for over 175.000 kroner i Kongsberg Gruppen ganger, over 300.000 kroner har vært plassert i Equinor, og i Norsk Hydro eide han aksjer for nærmere 650.000 kroner på et tidspunkt.

«En dramatisk omdreining»

Reaksjonene fra medlemmene av kontrollkomiteen har ikke latt vente på seg. Tirsdag hadde de møte der de konkluderte med at de vil kreve skriftlig redegjørelse fra Erna Solberg.

SVs komitemedlem Audun Solbakken kaller de nye opplysningene «en dramatisk omdreining» i VG. Rødts Seher Aydar mener det er åpenbart at Solberg kan ha vært inhabil i en rekke saker. Venstres representant Grunde Almeland er på samme linje.

Fem aktører «på menyen»

Da den første inhabilitetssaken sprakk i juni, var fokuset på Arbeiderpartiets to statsråder. Da kontrollkomiteen i juli konkluderte med at de ville ha en høring, var det tre statsråder «på menyen». På dette tidspunktet fintet partiene på venstresiden inn et krav om at også Erna Solbergs rutiner som regjeringssjef skulle inn som en del av høringen. Lite visste de da at dette skulle vise seg å bli det mest sentrale og alvorlige i komiteens gransking.

Ordene «tillit» og «ansvar» er blant høstens mest forslitte. Det er verdt å minne om at tillit ikke er noe du kan kreve. Og den eneste måten å gjenreise tillit på når den er brutt, er gjennom åpenhet. Til nå er det ikke åpenbart at Høyre-lederen og hennes team praktiserer det vi i pressen kaller «meroffentlighet». Det er ikke tillitvekkende når stadig nye brokker av informasjon først kommer etter dager med spørsmål fra pressen.

Høyre satt på mer informasjon enn de delte da saken sprakk. Advokaten til Sindre Finnes har avgjort at Stortinget ikke «har behov for» en fullstendig liste over alle handler. Det er overraskende at Høyre og Erna Solberg ikke tar åpenhet og transparens på dypere alvor.

