Dette bør bekymre mye mer enn elbil-bremsen

Det er spesielle tilstander i bilmarkedet for tiden.

Interessen for å kjøpe ny bil har kjølnet i rekordfart, og bransjen melder om slunkne ordrebøker. Tesla er omtrent eneste unntaket. Der har salget mer enn doblet seg, mye takket være de sensasjonelle priskuttene i januar.

Særlig elbil-interessen ser ut til å ha fått en liten knekk. Økonomi har vært og er det viktigste argumentet for å velge elbil for mange. Når fordelene i kroner og øre blir vanskeligere å regne hjem, synker naturlig nok interessen.

Flere forhandlere sier de stadig får besøk av kunder som angrer dyre elbilkjøp, og vil bytte bilen i en billigere bruktbil, gjerne en som går på diesel eller bensin.

Det merkes imidlertid ikke på nybilstatistikken. I august var elbilandelen 83 prosent. De resterende prosentene besto stort sett av ladbare hybrider. Diesel-adelen var nær null.

– Flaut

Elbilforeningen er likevel opprørt over at andelen ikke er høyere. De mener nemlig at den burde ligget på rundt 90 prosent nå, hvis Norge skal klare myndighetenes mål om 100 prosent elbil-andel blant nybilene innen 2025.

– Hele verden ser mot Norge og kommer til å følge med på om vi klarer det. Det er flaut om vi svikter på oppløpet og ikke når dette viktige klimamålet, sier Elbilforeningens leder, Christina Bu.

Hun peker blant annet på færre elbilfordeler og innføringen av vektavgift fra nyttår som åpenbare årsaker til stagnasjonen.

Hvis vi derimot løfter blikket litt, er 83 prosent elbilandel alt annet enn lavt. Det er faktisk helt eksepsjonelt høyt. Ingen andre land er i nærheten. Vi har ingenting å være flaue over, hverken nå eller i 2025, uansett hva vi ender på.

Dette bør bekymre mer

Det er derimot et par andre elementer som bør bekymre Elbilforeningen – og myndighetene, for den saks skyld – i mye større grad enn elbilandelen isolert: Den viktigste er nettopp sviktende nybilsalg.

Fortsatt består rundt 75 prosent av personbilparken av biler med forbrenningsmotor – mange av dem begynner å bli gamle. Hvis ikke nybilsalget snart løfter seg kraftig, vil det ta mange år å bytte ut de gamle dieseltraverne.

For å sette ting på spissen: Hvis det selges 100 nye biler i 2025 og alle er elektriske: Skal vi da likevel slå oss på brystet og rope «vi greide klimamålet»? Dette handler i stor grad om symbolpolitikk som har liten praktisk verdi for faktiske utslipp.

En annen faktor som også bør bekymre, er at de ambisiøse elbilmålene – både i Norge og i EU – setter den etablerte bilindustrien i en svært vanskelig skvis. Og kanskje særlig den europeiske.

En ting er at det tar tid å omstille selve produksjonen fra fossilt til elektrisk, en annen er at det er ekstremt kostbart og tidkrevende å utvikle plattformer og batterier.

Det er en ørliten mulighet for at siste kapittel i forbrenningsmotorens historie likevel ikke er skrevet.

Volkswagen startet for eksempel utviklingen av sin MEB-plattform for sju år siden, og det er denne de fortsatt bygger nye bilmodeller på. Alle som følger med på teknologifronten vet at det skjer uhorvelig mye på sju år.

Og hvem er det som fikser dette både rimeligere og raskere enn du kan telle til ti? Kineserne, naturligvis. De har gode grunner til å gni seg i hendene for tiden, og ser naturligvis at kravene om rask omstilling fra fossilt til elektrisk i Europa, gjør at de har den etablerte bilindustrien i knestående.

I spissen står BYD. Nylig kom de med en oppfordring til kinesiske bilprodusenter om å forene seg, for å «knuse de gamle aktørene og skape nye merker av verdensklasse».

De har kommet lengre på den veien enn mange er klar over. BYD er allerede verdens største produsent av elektrifiserte kjøretøy, og nesten alt av dagens batteriproduksjon skjer i Kina. BYD og CATL har alene mer enn 50 prosent av verdensmarkedet. Samtidig utvikles nye elbilplattformer i Kina i et tempo som gir europeiske bilprodusenter hakeslepp.

Skvisen handler ikke nødvendigvis om at alle plutselig går mann av huse for å kjøpe kinesiske bilmerker, men at de etablerte merkene ikke ser andre løsninger enn å kjøpe mange av de viktigste komponentene fra nettopp Kina.

For å si det på en annen måte: For å spare tid, penger og innfri EU-krav, er veien kort til Kina for en quick fix. Det var neppe dét EU-myndighetene så for seg da de vedtok å forby salg av biler med bensin- og dieselmotor fra 2035.

Bør kanskje handle om mer enn bare elbil

Samtidig savner mange en mer nyansert tilnærming til selve kjernen i saken: Å redusere utslippene. Alt fokus er nå på elbilen, mens videreutvikling som kunne gjort forbrenningsmotorerene mer miljøvennlige legges på is. Dette vet jeg opprører ingeniørene hos mange bilprodusenter.

Under en testkjøring i Tyskland for en tid tilbake kom jeg i snakk med en av disse ingeniørene. Han kunne bekrefte at bilprodusenten han jobbet for hadde mange løsninger mer eller mindre klare. Smarte løsninger som kunne effektivisere forbrenningsmotorer og gi betydelig reduksjon i utslippene. Men siden alt nå dreide seg om elbil, fryktet han at de aldri ville se dagens lys.

– Vi kunne ha kuttet utslippene dramatisk bare ved å gjøre forbedringer i eksisterende drivlinjer. I den store sammenhengen burde det jo være det totale utslippet som betyr noe, sa han.

Kan forbrenningsmotoren bli en del av løsningen?

EU virker ikke å være videre interessert, og står bom fast på at fossilbilenes tidsalder snart er forbi.

De ambisiøse elbilplanene hos Volkswagen, Stellantis, Mercedes, BMW og de andre står samtidig på støtt fjell. Det blir ikke store utvalget av fossilbiler de neste årene, enten man liker det eller ikke.

Likevel er det en ørliten mulighet for at siste kapittel i forbrenningsmotorens historie likevel ikke er skrevet.

Hvis motorene kan bruke syntetisk drivstoff (e-fuel), skal bilene nemlig være lov å selge også etter 2035. Dette var det Tyskland som fikk trumfet gjennom i siste sekund før beslutningen ble fattet.

For øyeblikket pågår en rekke forsøksprosjekter på utvikling av slikt drivstoff rundt omkring i verden, blant annet på Herøya i Porsgrunn. Her snakkes det om et utslippskutt på rundt 85 prosent i forhold til fossilt drivstoff.

Håpet er at produksjonsmetodene skal bli så effektive at e-fuel på sikt skal få en literpris som ligger på samme nivå som diesel og bensin. De mest positive mener at hele bilparken i beste fall kan gjøres grønn – over natta.

Hvis de får rett, kan forbrenningsmotoren plutselig gå fra å være et uttalt problem, til å bli en del av løsningen.

Da snakker vi om klimatiltak som virkelig gjør en forskjell. Og kanskje vil det fortsatt være liv laga for «biler med sjel og gromlyd», også fra små produsenter som utvikler alt selv. Det er i hvert fall lov å drømme!

