Med full etterbrenner krysset Vesten søndag billedlig den røde linjen for hvilken bistand til Ukraina Russland vil akseptere.

Debatten er nå endelig stilnet og irrelevant, etter at Danmark og Nederland som de to første landene i verden, donerte henholdsvis 19 og opp til 42 F-16 fly til Ukraina.

For jagerfly kommer helt fra øverste hylle, når man ser på hva Vesten har å tilby Ukraina av konkret materiell. Luftherredømmet er avgjørende for suksess på slagmarken, både offensivt og defensivt.

Kampvogner og artillerikanoner er også slagkraftige våpen. Våpen som Danmark i parentes bemerket også har vært leveringsdyktig på. Men jagerfly er bare et steg opp, siden de kan brukes både til å angripe fienden og for å beskytte egne styrker på bakken.

For offensivt

Helt siden krigen mellom Russland og Ukraina startet for halvannet år siden, har Vesten løpende donert utstyr, materiell og våpen til ukrainerne.

Vi startet forsiktig med hjelmer, panservernraketter og ammunisjon til håndvåpen. Langsomt fikk ukrainerne tryglet seg til å få donert stadig mer slagkraftige våpen. Luftforsvarssystemer, kampvogner, artilleri og nå jagerfly.

Parallelt med donasjonene har det igjen og igjen vært diskutert når Russland ville mene at Vesten gikk for langt og er for offensiv i sin støtte.

Den debatten eksisterer nå ikke lengre, da de vestlige landene i praksis har valgt å si at de ikke bryr seg om de krysser den røde linjen.

Ingenting å bruke flyene til selv

At det er Danmark og Nederland som skal gå foran med å donere jagerfly er ingen tilfeldighet. Begge landene har uansett ikke noe å bruke F-16 flyene til selv.

Nederland har allerede mottatt sine nye F-35 jagerfly, og er i full gang med å innfase de nye flyene og utfase landets F-16 fly.

I Danmark har vi mottatt de syv første flyene. De står dog fortsatt i USA, mens piloter og teknikere lærer seg å kjenne flyene. Men allerede om knapt halvannen måned kommer de første tre flyene til Danmark. Da starter innfasingen av F-35 flyene og utfasingen av F-16.

Går glipp av en god handel

Den eneste ulempen ved donasjonene er at Danmark går glipp av en god handel.

De var opprinnelig planlagt at Danmark skulle ha solgt sine utfasede F-16 fly til Argentina for inntil to milliarder danske kroner (3,1 milliarder norske kroner etter dagens valuta).

Nå får ukrainerne til gjengjeld noen av de best vedlikeholdt, brukte F-16 fly på markedet. Slik lyder meldingen fra produsenten Lockheed Martin. Fly, som godt nok er opptil 43 år gamle, men som løpende har blitt oppdatert og oppgradert.

