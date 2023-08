(Denne kommentaren ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Av de 2000 debattene under Arendalsuka er partilederdebatten torsdag kveld den mest prestisjetunge. Det er denne kvelden valgkampen starter for alvor.

Men er det egentlig noen velgere som snur oppfatning på grunn av partilederdebattene? Det spurte Per Valebrokk tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande, da Altinget og Stormkast arrangerte vorspiel i timen før debatten. Grande svarte et kontant «nei». Hun har stått i utallige partilederdebatter, og grudd seg til mange av dem. Men hun mente debattene i større grad var en måte å trygge egne velgere, enn å få nye – og ikke minst er de egnet til å motivere egne tillitsvalgte til å gå ut på stands, hvis de kan føle seg stolte av egen partileder etter en partilederdebatt.

«For mye krangling»

Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: NTB

Da forskerne Eirik Vatnøy og Marit Kristine Bjøntegård ved Institutt for samfunnsforskning i 2019 undersøkte nordmenns holdninger til TV-sendte debatter, var konklusjonen at disse debattene har noe å si for velgerne. Men et hovedfunn var at en overveiende del syns det blir for mye krangling, negative karakteristikker og aggressivitet.

«At velgerne har så tydelige og overveldende negative inntrykk av sjangeren, bør tas på alvor av alle som ønsker å bevare TV-debattene som en relevant og viktig sjanger i valgkampen», skriver de.

NRK, som er partilederdebattenes mektigste aktør, har tilsynelatende tatt inn over seg denne kritikken. For torsdag fikk vi en debatt som i større grad lyktes i å få frem forskjellene mellom partiene enn det vi ofte ser. Selv om nær sagt alle partilederne serverte noen av sine beste klisjeer – var det også noe forfriskende nytt ved duellformatene, og resonnement fikk plass.

Rykende fersk Martinussen fikk superkrefter

Særlig Marie Sneve Martinussen, Rødts rykende ferske leder, tok sats og startet duellen med Guri Melby med sjarm og snert. Hun synliggjorde effektivt forskjellene mellom de to partiene når det gjelder bruk av private omsorgstjenester.

«Det er hull i bøtta», sa Martinussen – og viste til en av de største private helseaktørenes milliardinntekter etter å ha tilbudt helse- og omsorgstjenester til det offentlige. Rødt-lederen argumenterer i velkjente spor: Arbeidsvilkårene er under press og offentlige penger skal ikke havne i rike utlendingers lommebøker. Som fagøkonom har hun et stort repertoar og er trygg på det hun snakker om. Hun kommer godt «gjennom skjermen».

Melby møtte også godt forberedt, men med mindre gjennomslag i denne duellen – kanskje fordi argumentasjonen har blitt gjentatt så ofte det siste året. Venstre-lederen var kveldens første (av fire) til å karakterisere Rødts avkommersialiseringspolitikk som et resultat av «ideologiske skylapper».

Startet tøft for Solberg

Erna Solberg kom skjevt ut fra start i debatten torsdag. Samme dag avslørte DN at Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, har laget en liste over Høyre-folk som kunne passe inn i styrer og stell – og erstatte Arbeiderpartifolk. Flere av dem har fått styreverv. Historien er endel år tilbake, og Erna Solberg bedyrer at hun og Sindre ikke deler slike lister.

«Han er en veldig selvstendig mann», sa Solberg og forsøkte å avdramatisere funnene. Men etter diskusjonen om habilitet – som i vår og sommer har hatt Ap og Sp som den kritiserte part, var spotlighten nå snudd mot Høyre.

I duell mot Jonas om økonomi og offentlige og private løsninger, var også posisjonene kjente. Støre kom nok best ut av den. Han fremsto torsdag kveld som rolig og tydelig – og snakket med klassisk Arbeiderparti-retorikk om de sosialdemokratiske verdiene, arbeidstakernes muligheter og et fellesskap som skaper sikkerhetsnett. Han hadde gjennomgående i hele debatten en mer selvsikker fremtoning – enn det målingene skulle tilsi.

Diffust fra Bollestad

KrFs leder Olaug Bollestad er en spesiell blomst i partilederfloraen. Det går aldri mange sekunder før hun nevner at hun har vært sykepleier. Hun kjenner åpenbart til hvordan helse- og omsorgstilbudet presses mange steder. Hun griper også sjansen til å utfordre Vedum og Støre til å bli med til kaffeutdeling hos Frelsesarmeen. Bollestads budskap og fortellergrep når kanskje hjem i eget parti. Men det er vanskelig i denne debatten å få øye på hva slags politiske løsninger KrF skal utvikle under hennes ledelse – og hva som skiller henne fra de andre borgerlige partiene på andre saker enn de klassiske verdikampene.

Sylvi Listhaug og Trygve Slagsvold Vedum er begge mestere til å snakke til egne velgere, samtidig som de faktisk duellerer godt mot hverandre. Riktignok krever de svar fra den andre, uten å svare selv.

Da Sp vokste så enormt før valget i 2019, ble det hentet mange fra Frp. Dette er det som om Listhaug tar hevn over nå. Hun banker løs på Vedum der det smerter mest: På spørsmålet om han som finansminister har kontroll.

«Det er en skam at du skuffer velgerne dine sånn. Jeg tror de syns de hadde bedre råd da Frp hadde makta!»

Vedum fikk rett og slett gjennomgå.

Men han er nesten like mesterlig i responsen – smiler, roer det hele ned, snakker om tjenester «nær der du bor» og parerer med retoriske spørsmål tilbake.

Underholdning versus fakta

Hvem var best i debatten? Det er i grunn et spørsmål om hva man «måler». Underholdningsverdi og sjarm? Evnen til å vinne en argumentasjonsrekke? Om vi lærte noe om aktuelle politiske saker? Eller om egen politikk blir fremmet, forklart og forstått?

Vatnøy og Bjøntegårds tidligere omtalte undersøkelse viser at det blir gjennomskuet dersom en partileder er mer opptatt av «å vinne debatten» enn å snakke om egen politikk.

Torsdag var det Marie Sneve Martinussen og Jonas Gahr Støre som var best til å snakke frem egen politikk, men også Sylvi Listhaug kjenner sitt publikum. Hun argumenterer dessuten godt når hun snakker om sitt yndlingstema eldreomsorg, og har der andre modeller og løsninger enn de fleste andre.

Best til å underholde? Her får også Martinussen et klart poeng, åpenbart lettet over å treffe planken fra start, dansende i duell og med frisk ordlek. Men også Vedum og Listhaug har det på hver sine måter «i kjeften» og får opp temperaturen.

Nye politiske løsninger?

Hvem klarte kunsten å gi ny kunnskap om politiske løsninger?

Det var ikke mange nyhetspoeng i denne partilederdebatten, men i duellen om å sette en sluttdato for oljebransjen, ga både Støre og Arild Hermstad nye momenter og viste tydelig forskjellen mellom partiene. Støre sier klart nei – han ville heller «sette en sluttdato for debatten om sluttdato» – for ikke å sette en hel næring «på oppsigelse». Mens Hermstad viste til både det internasjonale pengefondet, internasjonale investorer og til det faktum at tysk sluttdato for kull har skapt en forutsigbarhet for industrien.

SVs Kirsti Bergstø hadde sin første partilederdebatt som valgt partileder, men er en rutinert debattant. Hennes debattstil blir iblant litt karikert. Hun får snakke om noen av sine yndlingstemaer, og er de ikke på agendaen, dreier hun det raskt over på klassisk SV-retorikk. Hennes største utfordring er at hun dårlig klarer å vise forskjellen på SV og Rødts løsninger. I blant høres hun mere «Rødt» ut enn Rødt selv.

Noe å lytte etter i høstens debatter

Det har vært en vellykket Arendalsuke på mange måter og debatter om absolutt alt. Mange er spennende, særlig når folk som har en miks av dybdekunnskap og formidlingsevne står på scenen. Det som er mindre flatterende i den politiske samtalen, er alle flosklene og frasene det er umulig å si seg uenig i. Jeg har ennå ikke vært i en debatt mellom en som ønsker en «verdig eldreomsorg» og en som faktisk heller vil at den skal være «uverdig».

Debatten om eldreomsorg under partilederdebatten blir fort fylt opp av sentimentale historier om «de gamle som vi er så glad i» (Vedum). Det er forståelig at politikerne tyr til slike retoriske grep – de ønsker å bevege – men det hadde ikke skadet partilederdebatten torsdag med en halvering av de mer blomstrende utsagnene både om eldreomsorg og alderdom og om barnefattigdom og dyrtid.

