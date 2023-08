I sommer ble det klart at Jens Stoltenberg fortsetter enda et år som Natos generalsekretær. Forlengelsen gjelder frem til 1. oktober 2024. Det kan bli lenger.

64-åringen er inne sitt tiende år som sjef for Nato, og forsvarsalliansens nest lengstsittende generalsekretær. Kun nederlandske Joseph Luns (1971–1984) har sittet lenger.

Norge har aldri hatt en større internasjonal politisk skikkelse enn Jens Stoltenberg. Han er større enn Trygve Lie (FNs første generalsekretær). Større enn Gro Harlem Brundtland (miljøikon og WHOs generaldirektør fra 1998 til 2003).

Her hjemme er Stoltenberg superstjerne.

Da han skulle i samtale med Harald Stanghelle i Arendal kultur- og rådhus under Arendalsuka torsdag formiddag, gikk køen tvers gjennom hele sentrum av den mellomstore sørlandsbyen. Jensomania.

Da salen var full, den tar om lag 650 mennesker, var det fortsatt hundretalls igjen utenfor. Det var sniking og amper stemning. Fortvilelse, skuffelse og forargelse.

«Det er viktig å ikke forveksle nederlag med fred», sa Stoltenberg fra scenen i kulturhuset».

«Vi kunne hatt fred 9. april 1940 om vi ikke hadde stått opp mot den tyske invasjonen. Det er fordi vi ønsker en fred som er rettferdig og varig at det er krevende, og vi må stå opp mot tyranni og stå opp for demokratiet».

Holdningen er uendret:

«Det er én måte å ende denne krigen på, og det er at Russland slutter sin angrepskrig».

Han har selvsagt rett. Men det er også den tilnærmingen som gjør at det virker minst like sannsynlig at Jens Stoltenberg er generalsekretær i Nato også etter oktober neste år.

For, som han sier:

«Jeg er veldig forsiktig med å si så mye om hvordan de tenker i Moskva. Det finnes ulike analyser og tegn på litt ulike typer tenkning. Det vi må forholde oss til er det de faktisk gjør. Og det er ingenting i hva de faktisk gjør som tyder på at de har gitt opp målet om å ta kontroll over Ukraina».

Denne krigen kan være lenge. Og Jens blir sittende så lenge han orker.

