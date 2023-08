Sirkus Bertheussen

Tirsdag åpnet utstillingen «PUBLIC ENEMY» i Arendal.

Kunstner er Laila Bertheussen, trusseldømt og ferdig sonet eks-samboer til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara. Det vil si, de fleste i panelet redaktør Anki Gerhardsen ledet, i galleriet i Munkegatens annen etasje før utstillingsåpningen, var enig med NRKs kunstanmelder Mona Pahle Bjerke: Den egentlige kunstneren er kurator for utstillingen, Morten Traavik.

For Laila selv er «talentløs» kunne Öde Nerdrum forteller et kunstlokale fylt til den absolutte randen av journalister fra alt fra kunstmedier til Se og Hør. Nerdrum tok seg etter hvert i det, og beklaget, da han kom på at Laila jo både kan «sy og hekle».

Hva er kunst, og er dette kunst? Det er visst spørsmålet. Og om denne utstillingen er kunst, er det da Morten Traavik som utnytter en sårbar Laila Bertheussen som marionette i sitt eget hyperteater?

«Helt klart» og «åpenbart», svarer paneldeltaker Tonje Steen på spørsmålet om det er Traavik og ikke Bertheussen som er den egentlige kunstneren.

Bertheussen er av kritikerne «nærmest fratatt samtykkekompetansen» og utsatt for «en umyndiggjøring», fastslo medpanelist Cecilie Nissen.

Steen er overrasket over at «kunstfeltet» går «rett i fella», og bidrar som skuespillere i Traaviks metateater. Og det er ikke noen kunst det han driver med heller, kan hun forteller. Det er lett å spille media.

Hele tiden er kunstneren selv en parentes i debatten. Og alle vi som har møtt opp er hodeløse statister i kurator Traaviks gemene eller geniale spill.

Men vi er egentlig ikke der for å høre på noen av debattantene. Vi er der for Laila Bertheussen. Gåten og fenomenet. Mennesket. Skikkelsen.

Etter halvannen time kommer hun.

Hun tar ordet. Hva skal hun si? Er hun et offer? Er hun ved sine fulle fem? Eller en klovn?

«Vi vet jo alle sammen at det å få lov å stille ut her og nå er som å vinne en gullbillett», åpnet Bertheussen.

Hun snakker tydelig. Men med nervøs stemme. Som verdens modigst spurv.

«Vi vet alle at denne gullbilletten ikke ene og alene skylder mitt geniale kunstneriske talent og kreativitet, men at den kanskje mer enn noe skyldes alle de kreative narrativene om meg som lever der ute. Tusen takk for drahjelpen, dere kan alle skape en kunstner any time», fortsatte hun. Stadig med en stemme som hørtes ut som den når som helst skulle kunne riste ut i gråt.

Til slutt sa hun:

«Så vil kvelden og tiden vise om jeg har vært heldigere med kuratoren enn jeg var med advokat».

Se hele talen til Bertheussen her:

Hun har vært heldigere med kuratoren.

Men Laila Bertheussen er ikke en marionette i Traaviks hyperteater. Hun er ikke klovnen i sitt eget sirkus.

Det er det alle som vet bedre som er.

