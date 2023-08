Kunne du tenkt deg å velge noen helligdager selv?

Ville det ikke vært fint dersom buddhister og jøder kan ta fri for å feire noen av sine viktigste helligdager på samme måte som majoritetsnordmenn feirer jul eller påske? Eller er dette tvert om en fryktelig dårlig idé som vil løse opp samfunnslimet og kaste arbeidslivet ut i kaos og uorden?

Derom strides de lærde. Hvilken modell man velger for høytidsfleksibilitet er nok ikke uvesentlig for hva man tenker om dette spørsmålet. I den ene ytterkanten finner man modellen vi har i dag – hvor det kun er de kristne høytidene, så vel som de såkalte andredagene, som strengt tatt ikke har noen teologisk betydning, som er markert med rødt. I tillegg kommer nasjonale feiringer som 17- mai og 1. mai.

I den andre ytterkanten finner man modellen hvor hver borger får et bestemt antall fridager som de kan ta når de selv vil. Det vil gjøre det mulig for hinduer, bahaier og sikher å feire flere av sine høytider. Samtidig vil det fjerne noe av det som samler oss som folk – at vi har fri på samme tid med alt det medfører av muligheter for sosial interaksjon. I tillegg vil en slik ordning, med hundre prosent valgfrihet, muligens medføre en del utfordringer for arbeidsgivere som skal få arbeidsplankabalen til å gå opp. En del vil nok også reagere på at dette utgjør et tradisjonsbrudd og enkelte vil kan hende gå så langt som å omtale dette som en «avkristning».

Det finnes imidlertid en kompromissløsning, som både gir minoritetsreligiøse noen dager å fri til å feire noen av sine viktigste høyder, men beholder alle de sentrale kristne høytidene som felles fridager for alle borgere i Norge. Man kan nemlig velge å kun forsyne seg av disse tidligere nevnte andredagene, som i sin tid ble innført fordi det, før moderne transportmidler var tilgjengelig, ofte tok svært lang tid å komme seg til en kirke. Det gjelder dager som andre pinsedag og andre påskedag. Å fjerne disse dagene utgjør ikke noe egentlig tradisjonsbrudd, kun en tilpasning til en moderne tid hvor det å reise går adskillig raskere og enklere, kan man si. Og det kan vanskelig kalles en avkristning da de viktige kristne høytidene ikke bare får bestå som felles fridager, men kanskje vil tre tydeligere frem som faktiske kristne høytider.

Det er ingen stor hemmelighet at jeg mener en slik «helligdagspott» er å foretrekke. Jeg har tross alt luftet dette forslaget i offentligheten tidligere og har fått mye kritisk respons på det. Uansett er dette noe som kun våre folkevalgte kan avgjøre. Under Arendalsuka har vi derfor samlet alle de viktigste politikerne på vårt felt til en diskusjon om hvorvidt det livssynsåpne samfunnet fordrer at alle skal få fri til å feire sin aller viktigst høytider – og hvilken løsning som i så fall er den beste for å oppnå dette godet.

Hvem vet, kanskje blir det en helligdagpott? I så fall er det ikke bare jøder og muslimer som får anledning til å feire når de vil. Også ikke-troende vil kunne bruke disse valgfrie dagene slik de selv ønsker. Kanskje du alt har gjort deg noen tanker om hvilke dager du ville valgt?

