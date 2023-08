Tabben var så nyttig at man skulle tro den var gjort med vilje

«Hvis dere skriver dette, er vi ferdig som parti».

De sa fylkesleder i Industri- og næringspartiet (INP) for Oslo

Inger Thorbjørnsen til VårtOslo 31. juli.

Hun tok grundig feil.

For lokalavisen lyttet ikke til bønnen, og lagde saken om at Thorbjørnsen i et notat skriver at partileder Owe Ingemann Waltherzøe baksnakker og lyver om andre i partiet for å presse dem ut. «Vi har en leder som fungerer som en diktator», skriver hun.

Fylkesleder for INP i Oslo, Inger Thorbjørnsen. Foto: INP

Under en pressekonferanse dagen etter fortalte fylkeslederen at det ikke er strid mellom henne og partilederen, og og at ordene som nådde VårtOslos redaksjon var et «dagboknotat» som ble feilsendt VårtOslo da hun skulle sende inn et leserinnlegg.

«Dette er så dårlig gjort» av VårtOslo, sa hun om publiseringen. «Uredelig og uetterrettelig», tordnet hun.

Hun måtte jo projisere. Hun trodde jo hun hadde ødelagt partiet.

Men det hadde hun ikke.

Hadde jeg vært mer konspiratorisk anlagt, ville jeg kunne mistenkt at «dagboknotat»-tabben var en uhyre smart og godt planlagt lekkasje.

Tvert imot ser det ut til at epost-tabben ga et løft for INP. Nå var det nokså ukjente partiet plutselig på alles lepper.

Opinions stortingsbarometer på vegne av Altinget og ABC Nyheter for august Partibarometer august 2023 (endring fra juni i prosentpoeng) Ap: 17,7 prosent (+1,4) Høyre: 33,0 prosent (+0,9) Sp: 6,0 prosent (+0,8) Frp: 11,7 prosent (-1,5) SV: 8,8 prosent (+0,5) Rødt: 4,9 prosent (-3,7) Venstre: 3,1 prosent (-1,4) MDG: 5,0 prosent (+1,2) KrF: 3,6 prosent (+0,5) Andre: 6,1 prosent (+1,3) – størst av disse er INP med 2,7 prosent (+0,3) Opinions partibarometer for august 2023 er basert på telefonintervjuer av et tilfeldig utvalg av 1000 personer 68 prosent har avgitt svar om partipreferanse Telefonintervjuene er gjennomført i perioden 1. – 7. august Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved stortingsvalget 2021. Følgende spørsmål ble stilt: «Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?» – «Stemte du ved stortingsvalget i 2021? I så fall, hvilket parti stemte du på da?» Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1 og 3,5 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene. Resultatene er vektet på kjønn, alder og stemmegivning ved stortingsvalget 2021. Kilde: Opinion

I dagens måling fra fra Opinion på vegne av Altinget og ABC Nyheter får Industri- og næringspartiet en oppslutning på 2,7 prosent, og er inne med ett mandat fra Rogaland, for første gang på våre målinger.

Det er opp fra henholdsvis 2,2 i juni og 2,4 i mai. Respondentene er spurt i perioden rett etter «dagboknotat»-publiseringen. Oppgangen er ikke signifikant, men INP er i hvert fall definitivt ikke «ferdig som parti».

Rådgiver i Opinion Martin Stubban tror ikke saken har hatt noen innvirkning på oppslutningen.

«Enkeltskandaler som dette tror jeg ikke har så mye å si. Det er annerledes når det er en rekke skandaler, slik som med Ap. Dessuten er INP et protestparti, og da er det ikke sikkert velgerne bryr seg om litt småkjekling internt. INP-velgerne er uansett fortsatt mot Acer og ønsker at oljenæringen skal bestå», sier han til ABC Nyheter.

Men om Altinget/ABC Nyheter-målingen bekrefter at partiet ikke er svekket, så er den siste målingen fra Nettavisen en indikator på at partiet faktisk er styrket. Der får INP hele 4,6 prosent av stemmene. Nok til en hel liten stortingsgruppe om valget var nå.

For det spiller ikke noen rolle om INP har en leder som er omdiskutert internt. Partiet er ifølge egne nettsider «tuftet på tankene til Owe Ingemann Waltherzøe». Han er – som Frp-formann Carl I. Hagen var i sine velmaktsdager – en partieier like mye som en partileder.

Og, som sjefredaktør i Nettavisen Gunnar Stavrum skriver:

«… det inntrykket er bekreftet av flere episoder der partilederen har slått resolutt og hardt ned på avvik».

Hadde jeg vært mer konspiratorisk anlagt, ville jeg kunne mistenkt at «dagboknotat»-tabben slett ikke var noen tabbe, men en uhyre smart og godt planlagt lekkasje.

Realiteten er mye enklere. Det var en tabbe som viste seg å slå ut positivt. Slik er det med feilskjær noen ganger.

Så slapp Inger Thorbjørnsen med skrekken. Hun tok ikke tabbe på partiet, men bidro tvert imot til å løfte det ut av «Andre partier»-bolken, til å bli et parti som kan kreve å bli regnet med frem mot valget i 2025.

Epost-tabben ble en velsignelse.

