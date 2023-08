Denne kronikken ble først publisert på Altinget.no, som ABC Nyheter har et samarbeid med.

Norge har vært styrt av én generasjon politiker i snart 20 år. Jens Stoltenberg (64), Erna Solberg (62) og Jonas Gahr Støre (62). Om vi også tar med Kjell Magne Bondevik (75) og Torbjørn Jagland (72) så kan vi si at «babyboomernes» dominans har vart siden 1996.

En ting som er felles for disse politikerne er at de har vist svært liten evne eller vilje til å kutte norske klimautslipp i tråd med våre mål. Norsk klimapolitikk ble opprettet på tidlig 90-tall. I de tre tiårene etterpå har oljepolitikken blitt overordnet klimapolitikken, og Norge har vært et «annerledesland» i vårt eget nabolag, som et oljeproduserende land som knapt kutter klimautslipp.

Spørsmål om solidaritet på tvers av generasjonene

Dette er påfallende fordi klimapolitikk også er et spørsmål om solidaritet på tvers av generasjonene, om å legge like mye vekt på våre barn og barnebarns framtid som på vår egen nåtid. Her har samtlige av «babyboomer»-generasjonens statsledere sviktet. Halvparten av all fossil energi som er brent i menneskehetens historie, har blitt brent i min levetid. Norge har satset på å ha et skyhøyt utvinningstempo, etter at den første rapporten fra FNs klimapanel var publisert. Konsekvensene av vår og andre lands kortsiktighet, må alle framtidige generasjoner leve med.

Nå ser vi at klimaengasjementet også synker hos de unge. Det er dypt bekymringsverdig. Men kanskje ikke overraskende. Den store mobiliseringen av unge mennesker som ble satt i gang av Greta Thunberg ble møtt av høflige smil og klapp på hodet, men ingen endring av kursen. Blåblå regjering ble avløst av rødgrønn, men klimapolitikken og oljepolitikken ligger mer eller mindre fast. Støre har gang på gang snakket om hvor viktig det er å unngå «gule vester» i gatene. Hans frykt for voldelige aksjonister som misliker klimaavgifter er tilsynelatende mye større enn for en generasjon av desillusjonert ungdom som går en utrygg framtid i møte.

Klimakrisen er i gang

Denne sommeren har vist oss hva som står på spill.

Vår tids fråtsing i fossil energi, og den manglende viljen eller evnen til å kutte i klimautslippene vil stå igjen som et av de største generasjonssvikene i menneskehetens historie.

Nyhetene har vært dominert av enorme skogbranner, hetebølger, temperaturrekorder, oversvømmelser og tørke. Klimakrisen er ikke lenger noe som kan skje om vi ikke endrer kursen. Den er i gang. Og den er bare i ferd med å bli verre. Nå handler det om å redusere skaden mest mulig. Det er aldri for seint å dempe de ødeleggende effekten av menneskeskapt global oppvarming, men tid er den ressursen vi har knappest av i klimakampen, og våre statsledere har sløst enormt mye av den de siste tiårene.

Vår tids fråtsing i fossil energi, og den manglende viljen eller evnen til å kutte i klimautslippene vil stå igjen som et av de største generasjonssvikene i menneskehetens historie. Ikke bare et svik fra én generasjon mot den neste, men én generasjon mot alle kommende generasjoner. Babyboomer-generasjonen har hatt svært mye makt, og de har forvaltet den ekstremt dårlig på vegne av de som kommer etter dem.

