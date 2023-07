( Denne analysen ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Søndag kveld meddelte Marie Sneve Martinussen Rødts landsstyre at Bjørnar Moxnes har valgt å trekke seg som partiets leder.

Det var ingen som protesterte mot den beslutningen, og den var uunngåelig.

Partilederen som refser rike menneskers hensynsløshet, stjal selv briller. Og han løy om det i etterkant. Det passer seg dårlig i et parti som maner til åpenhet om skatt, pengeplasseringer og maktstrukturer.

Det er mulig han kunne ha fortsatt som leder hvis solbrille-nasking var hans eneste tabbe. Å ikke fortelle sannheten til dine nærmeste partifeller, de som går i bresjen for å forsvare deg i offentligheten, er utilgivelig.

Da Marie Sneve Martinussen møtte pressen som Rødts nye fungerende partileder mandag morgen, ville hun si svært lite om Bjørnar Moxnes´ valg. Men akkurat på dette punktet var hun svært tydelig. Å bli løyet for, likte hun særdeles dårlig.

Akkurat nå er solbrille-saken altoverskyggende i historien om Bjørnar Moxnes. Men historien om hans politiske karriere har mange flere kapitler enn akkurat dette siste mageplasket.

Bygget et parti som blir tatt på alvor

Bjørnar Moxnes overtok som Rødt-leder i 2012. På dette tidspunktet hørte partiet med under «Andre» på meningsmålinger, og de ble heller ikke invitert med i partilederdebatter på TV. Fra 2012 til 2017 jobbet Moxnes beinhardt og med stor suksess, sammen med sin strategisk dyktige daværende nestleder, nevnte Martinussen, for å bygge en partiorganisasjon som kunne bære partiets ambisjoner på en bedre måte.

I dag har Rødt en svært tydelig og hørbar partigruppe på åtte personer på Stortinget. De tar såpass stor plass i det offentlige rom, at det i blant er vanskelig å huske at det for bare to år siden kun var Moxnes som hadde tilgang på Løvebakkens talerstol.

Rødts utvikling under Bjørnar Moxnes er nokså enestående i norsk politisk historie, og den bragden vil bli stående i historiebøkene.

Moxnes har manøvrert annerledespartiet i Norge til å ta store prinsipielle grep. Senest under vårens landsmøte, da Rødt tok et historisk valg for partiets del, med å si ja til å sende våpen til Ukraina. Han lyktes riktignok aldri med å få ordet «kommunisme» helt bort fra partiprogrammet, men fant – som så ofte i hans ledertid – en kompromissløsning som er spiselig for offentligheten og for partiets mer pragmatiske politikere, men som også kan aksepteres av de mer ihuga tradisjonalistene i Rødt. I dag er partiets ideologiske bakgrunn forklart langt mer pragmatisk enn tidligere: «Rødt oppgir at målet er et klasseløst samfunn, som partiet omtaler som «det Karl Marx kalte kommunisme»».

Bjørnar Moxnes startet sitt politiske engasjement for å bekjempe nynazisme, som på den tiden begynte å gjøre seg gjeldende i Nordstrand, bydelen han har vokst opp i og der han fortsatt bor. Han valgte Rød Ungdom og ble i 2004 valgt som leder av ungdomsorganisasjonen. Da Rødt ble stiftet i 2007, ble Moxnes med i partiets landsstyre. Som det åpenbare politiske ledertalentet han var, gikk det deretter radig, fra nestlederverv i 2010 til lederverv i 2012.

Da var også Moxnes valgt inn i bystyret i Oslo. Den posisjonen brukte han til å markere partiet tydelig i den offentlige samtalen, gjennom saker som OL-motstand, avprivatiseringskamp og sykehusforsvar.

Han har vært en kompromissløs og beinhard politiker i møte med høyre-dominans og privatisering, men internt i eget parti har han skapt kompromisser, vært smidig og funnet løsninger som har gitt partiet gjennomslag.

Popstjernestatus

I Rødt-sammenheng har Bjørnar Moxnes hatt tilnærmet popstjernestatus. Og når han nå forlater lederposisjonen med betydelig mindre lag av stjernestøv rundt egen person, vil han åpenbart merke fallet. Å forklare et simpelt tyveri for en person med så stor personlig makt og så mye å tape, er ganske umulig. Risikovillighet er en nødvendighet i toppolitikken. Kanskje elleve år i en kamp der mye har stått på spill, ikke lenger ga nok kick?

På landsmøtet til partiet i vår, slo det meg at Moxnes ikke lenger glødet like kraftig. Det ble antydet at han nå planla en «siste runde» som partileder, før en ny leder ville tre frem før neste stortingsvalg. Nå trådte denne nye lederen frem en mandag midt i fellesferien, uten at partiets øverste organ har tatt stilling til om det er hun som skal ta partiet videre på fast basis.

Marie Sneve Martinussen brukte kun noen få sekunder på å snakke om Moxnes avgang, da hun møtte pressen mandag morgen. Så dundret hun løs på Rødts budskap om Forskjells-Norge, Høyre-bølge og profittjag. Rødt får en konstituert leder med stor autoritet og selvtillit. Hun er også debattsterk, noe som vil kunne komme tydelig frem i de neste måneders valgkamp. Det er likevel ingen selvfølge at hun også vil bli valgt som partiets permanente leder når det blir innkalt til landsmøte neste vår.

Fire lederkandidater – men Martinussen er et hestehode foran

Rødt under Bjørnar Moxnes ble en folkebevegelse med 14.000 medlemmer.

En dyktig leder sørger for at det er mange som kan ta over, og der har Moxnes virkelig lykkes. I Rødt er det flere potensielle partiledere – på kort og lang sikt:

Marie Sneve Martinussen er den åpenbart sterkeste kandidaten. Hun er partibygger, strateg, har tyngde i økonomiske debatter og er debattsterk. Mange av de større Rødt-seirene det siste året, som enigheten om lakseskatt med regjeringen, står det hennes signatur på. Hun sier ikke i dag at hun vil kjempe for å få ledervervet permanent. Hun kjenner sitt eget parti så godt, at hun vet at det vil være uhørt som leder å «kuppe» makta før grasrota har fått sagt sitt.

Mímir Kristjánsson vil åpenbart bli vurdert. Hans evne til å skape blest om Rødts politikk, er uovertruffen. Han har også ledet Rød Ungdom og er en kreativ politiker. Spørsmålet er om partiet vil oppleve at han er for mye solospiller til at han skal bekle toppvervet. Men en nestlederrolle vil åpenbart være aktuell.

Sofie Marhaug er også et av Rødts stjerneskudd. Hun er talentfull og vil åpenbart kunne ta større ansvar, om ikke helt til topps riktig ennå.

Det samme gjelder nestleder Charlotte Therkelsen, som kan komme til å bli en av Rødts ordførere etter lokalvalget. Therkelsen overtar jobben med partibygging fra Martinussen, og tar med fersk lokalpolitisk kompetanse som kan bli avgjørende fremover.

Mediekjør

Det har vært en høyst uvanlig politisk sommer. To markante, kontroversielle, men også dyktige politikere har måttet tre til side på grunn av saker som handler om personlig vinning og svak håndtering. Bjørnar Moxnes og Ola Borten Moe har på hver sine måter preget norsk politikk i så mange år at det vil merkes når de trer ut av flomlyset.

De har opplevd et kjør de siste ukene som er umenneskelig. Mediene har gjort jobben sin. I tillegg finnes det en stor offentlighet i sosiale medier som ikke har en Vær varsom-plakat å forholde seg til. Det blir massivt. De må gjerne mane til varsomhet. Likevel kan ingen av de to skylde på mediene for at de må gå av. Det er deres egne handlinger som fører til deres fall. Det er handlinger som vil prege ettermælet til begge to, men som på sikt ikke totalt vil overskygge det politiske virket de har stått for i en årrekke.

