Plutselig hevet Biden stemmen og ga et løfte: – Vi vil ikke vakle. Jeg mener det

(Denne analysen ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

VILNIUS: Joe Biden sementerte onsdag løftet som en tidligere amerikansk president hadde gitt til litauerne for 21 år siden.

Den gang sa George W. Bush i en tale i den litauiske hovedstaden at «enhver som har valgt Litauen som fiende, har også gjort USA til en fiende». To år senere ble Litauen medlem av Nato.

Mandag avsluttet den amerikanske presidenten et to dager langt Nato-toppmøte i Vilnius med å tale direkte til litauerne, og her hadde Joe Biden medbrakt det 21 år gamle budskapet. Denne gangen med henvisning til Natos eksistensberettigelse.

– Et angrep på én er et angrep på oss alle, sa Biden – til stor applaus fra tilhørerne.

Dette er Altinget Altinget.no er Norges første rendyrkede politiske nettavis. Med 28 nisjemedier i Danmark og 11 i Sverige er Altinget allerede et etablert mediehus i Norden. Målet er å øke forståelsen for nasjonal og europeisk politikk gjennom nisjejournalistikk av høy kvalitet – med et nøytralt utgangspunkt.

Ikke overraskende handlet majoriteten av presidentens tale om krigen i Ukraina. Han understreket overfor litauerne – så vel som resten av europeerne – at Europas sikkerhet er et tema som han er meget opptatt av.

– Ideen om at USA ville kunne leve godt uten et sikkert Europa, holder ikke, uttalte han.

Massiv lokal støtte til Ukraina

Flere tusen hadde onsdag funnet veien inn til atriumgården på Vilnius universitet for å se og høre verdens mektigste mann.

Flere timer før talens start møter jeg det som – uten å overdrive – er den lengste køen jeg noensinne har sett.

I sentrum av den litauiske hovedstaden slynger en halv kilometer lang folkemengde seg fra universitetet til byens katedral.

Det er mange forskjellige typer personer i køen. Unge, gamle, kvinner, menn, barn. Men felles for dem alle er at de på en eller annen måte viser støtte til Ukraina. Akkurat som hver eneste gate og smug i Litauen er dekorert med ukrainske flagg, bærer befolkningen også flagget stolt, og flere har til og med skaffet seg t-skjorter med pro-ukrainske symboler.

De mange litauerne har samme formål som meg: Å se lederen av den frie verden snakke direkte til et folk som er bekymret for den sikkerhetspolitiske situasjonen og deres fremtid. Bekymret for den russiske aggressoren.

En massiv folkemengde presset seg inn i atriumgården på Vilnius universitet for å se og høre den amerikanske presidenten på nært hold. Foto: Yves Herman / Reuters

Fem timer etter at jeg har funnet min plass i køen, inntar Joe Biden scenen. Før dette har alle tilstedeværende gjennomgått en sikkerhetskontroll som om det var en flyplass de skulle inn i. Det hvite hus hadde på forhånd annonsert at det kun var et begrenset antall plasser, og at adgang var basert på et «først til mølla»-prinsipp.

De som var heldige nok til å komme inn, deltok i en posisjonskamp som lignet øyeblikket før massespurten i et Tour de France-felt. Det ble dyttet og trengt. Selv tapte jeg kampen og kunne bare skimte Joe Biden hvis jeg sto på tå og strakk hals.

– Vi vil stå for frihet i dag, i morgen og…

Presidenten begynte med å snakke om Litauens historie og befolkningens kamp for frihet under den sovjetiske okkupasjonen av landet under den kalde krigen.

Historiefortellingen endte med en understreking av at USA aldri anerkjente Sovjetunionens okkupasjon av Estland, Latvia og Litauen. Og med det var det lagt til rette for å snakke om Ukraina.

Med situasjonen i Ukraina in mente er det viktig å minne hverandre på at vi er sterkere sammen, sa Joe Biden.

– Vi står overfor et valg. Et valg mellom en verden definert av tvang og undertrykkelse, eller en verden der vi anerkjenner at vår egen suksess er knyttet til andres suksess. Når andre gjør det bedre, gjør vi det også bedre.

Det var generelt en lavmælt og behersket president som talte i atriumgården på Vilnius universitet. Men han klarte likevel å i hvert fall én gang vekke publikum til live, da han plutselig fant en annen tone og med fast stemme understreket den amerikanske støtten til europeernes sikkerhet.

– Vi vil ikke vakle. Jeg mener det, sa han og fortsatte:

– Vi vil stå for frihet i dag, i morgen, og så lang tid det måtte ta.

En av mine sidemakkere bemerket etter talen at det da alltid er hyggelig når en amerikansk president på europeisk jord garanterer vår frihet.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).