Etter at det ble kjent at Equinor utsetter havvindprosjektet Trollvind på ubestemt tid, har det vært kø i avisspaltene for å skyte ned havvind og annen grønn industri. Dette er ikke noe nytt.

Norge har alltid hatt flust med folk som mener det er best å vente og se. Enten er det for dyrt, for vanskelig, for usikkert, noen andre som kan gjøre det, eller skjulte agendaer. Velg din egen favorittforklaring.

For det løser seg visstnok alltid. Omstilling haster aldri i Norge. Hvorfor er det slik?

Vi skiller oss ut som et land med en usannsynlig stor mengde klimaskeptikere – på linje med Saudi-Arabia. Det er som om Norge ikke egentlig tror at det grønne skiftet skjer.

Ganske spesielt, når vi ser hvor mye politikk og penger EU og USA legger på bordet for å lykkes med å omstille sitt næringsliv. Det gjør de ikke fordi de er naive snillister med mye penger. De gjør det fordi de vil posisjonere seg og tjene penger på grønn industri, og er villige til å investere for å få det til.

Å unngå dramatiske klimaendringer med tilhørende uforutsigbare konsekvenser er en åpenbar bonus.

Alt måles mot olja

Det er uunngåelig at all debatt om nye, innovative teknologier og infrastrukturer vil støte på motstand. Slik er det med havvind også. Men det er avgjørende at vi ser forbi kortsiktige ulemper og ser de langvarige, positive effektene for både vår nasjon og for vår planet.

Vi må våge, slik regjeringen nå gjør, å investere med tanke på fremtidig vinning.

Om du ikke tror på meg, som tross min egen overbevisning kan bli beskyldt for å være betalt for å mene dette, så tro på tallene til SSB: Fjerner vi olje og gass fra handelsbalansen vår, forsvinner hele overskuddet i løse luften, og vi går med handelsunderskudd mot utlandet.

Vi er smertelig klar over at vi må ha andre ting å leve av om ikke så altfor mange tiår. Likevel kvier vi oss fra å ta steget inn i den grønne fremtiden.

«Problemet» med oljen er at den er så usannsynlig lønnsom, og at alle andre næringer måles mot denne. Havvind kan aldri erstatte denne lønnsomheten i kroner og øre.

Vi må våge, slik regjeringen nå gjør, å investere med tanke på fremtidig vinning.

Det er likevel ingen grunn til å tvile på at havvind, som landvind og solkraft før den, vil oppleve synkende kostnader etter hvert som volumene og kompetansen øker. På sikt vil det bli en konkurransedyktig og lønnsom energiform.

Og så må vi ikke glemme at for Norges del handler det ikke bare om å sikre nok kraft til energiomstillingen vi skal gjennom. Det handler også om å sørge for at vår status som energinasjon ikke svinner hen med det grønne skiftet.

Så var det disse klimamålene

Ingen hevder at dette blir enkelt, billig eller smertefritt. Men som vi ble påminnet av FNs klimapanels siste rapport i april – det haster å kutte utslipp, og vi er ikke i rute. Vi kommer sannsynligvis til å ha sprengt 1,5-gradersmålet allerede i 2035. Jo lenger vi venter, desto vanskeligere, dyrere og vondere blir det.

Nettopp derfor må vi stå støtt ved de klimaløsningene vi faktisk vet at vil monne. På kortere sikt har vi flere tiltak, som oppgradering av vannkraft og utbygging av vind og sol på land. Men på lengre sikt er det ikke tvil om hvor det store potensialet ligger.

Havvind er Norges fremste virkemiddel for energiomstilling av næringsliv, oppnåelse av klimamål og ikke minst lavere strømpriser for næringsliv og forbrukere.

For å få til dette må vi utnytte de naturgitte fordelene vi har fått og de kompetansemessige fortrinnene vi har skapt.

Dette er ikke et luftslott: Norske leverandørbedrifter, mange av dem med hovedaktivitet i petroleum i dag, eksporterer allerede havvindprodukter for 30 milliarder kroner. Dette kan mangedobles hvis vi tør å satse på stort nok på havvind på norsk sokkel, når petroleumsaktiviteten synker etter 2020-tallet.

Å motsette seg havvind på grunn av kortsiktige utfordringer, står ikke i stil med energipolitikken vi har ført i Norge historisk, som har gjort oss til den rike energinasjonen vi er i dag.

Nå må vi stikke hodet opp av sanden og faktisk se litt på landskapet rundt oss. Europa står midt i en energiomstilling, og Norge har alle forutsetninger for å ta ledelsen.

Da kan vi ikke falle tilbake til vente-og-se-innstillingen hver gang vi møter motstand. Det vil i praksis bety at vi setter en sluttdato for vår rolle som energinasjon.

