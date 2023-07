Det er noen gjengangere i kommentarfeltene etter at det fredag i forrige uke ble kjent at partileder i Rødt Bjørnar Moxnes (41) hadde tatt med seg et par solbriller til drøyt 1000 kroner ut av en butikk på Gardermoen uten å betale.

Først sa han at det var et uhell, men siden har han endret forklaring, og mandag ble hele overvåkningsvideoen publisert av VG. Den viser at Moxnes tok Hugo Boss-brillene med vilje.

Men hvorfor?

To grunner dominerer fordømmelsene i kommentarfeltene:

«Folk med penger og makt føler seg over loven».

«Sosialister vet ikke forskjell på mitt og ditt».





Det høres unektelig merkelig ut at de som har mest, og dermed behøver minst, skulle naske mest. Dette finnes det likevel forskning som viser at kan ha noe for seg.

I rapporten «Prevalence and correlates of shoplifting in the United States: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC)» fra 2008 konkluderes det med at én av elleve amerikanere stjeler på butikken. Om hvem det er som unnlater å betale for varene sine sier rapporten:

«Butikktyveri var signifikant mer vanlig blant individer med minst noe høyere utdannelse [og] blant individer med personinntekt over 35.000 dollar og husholdningsinntekt over 70.000 dollar (...)».

Bjørnar Moxnes er fra Nordstrand, kjent som «vestkanten på østkanten» i Oslo. Han betaler en større del av inntekten sin i partiskatt, slik ordningen er i Rødt, men sitter, som parlamentarisk leder, likevel igjen med en årsinntekt på (minst) 814.008 kroner.

Så hvorfor stjeler Moxnes? Vel, det er ikke fordi han er i Rødt.

Moxnes har også høyere utdannelse, utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo.

Ja, så slik sett passer han en mer typisk nasker, om vi legger den amerikanske undersøkelsen til grunn.

Rødt-velgeren generelt er derimot ikke av den velstående typen.

Partiet har nemlig størst andel velgere i kategorien lavinntektsklasse av alle partier (28 prosent). Rødt-velgerne har også lavest formue, og færrest velgere i kategorien høyinntektsklasse (0 – null – prosent), viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

SV og MDG er de partiene som ligner mest på Rødt inntektsmessig, mens Venste og Høyre har har størst andel velgere i høyinntektsklassen.

Se overvåkningsvideo: Bjørnar Moxnes stjeler solbriller på Gardermoen



Men hva med sosialist-aspektet? De som «ikke vet forskjell på ditt og mitt».

Det er ingen forskning som underbygger påstanden om at den sosialistiske ideologien påvirker den personlige moralen slik at sosialister stjeler mer enn andre.

Så hvorfor stjeler Moxnes? Vel, det er ikke fordi han er i Rødt. Han tilhører en samfunnsklasse som kanskje har større hang til nasking, men det er jo ingen årsak.

Det greieste er nok å skylde Bjørnar Moxnes’ butikktyveri på Bjørnar Moxnes. Ikke på inntekten, og ikke på den politiske ideologien.