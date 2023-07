(Denne analysen ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Mye er sagt og skrevet denne helgen om Rødts partileder Bjørnar Moxnes, som er tatt i nasking på Gardermoen. «Solbrille-gate» kom som en «All inclusive»-skandale fredag ettermiddag, i det hele Norge var i ferd med å sjekke inn på sommerhotellet. Og mens stadig flere detaljer dukker opp, og Bjørnar Moxnes endret sin forklaring time for time, er det så mange hull i partileder-tillit-ballongen, at det skal mye til for å holde den svevende.

Det verste er ikke brilletyveriet. Det er heller ikke bortforklaringene. Men da Bjørnar Moxnes la inn et «jeg var redd for hvordan det kunne skade partiet» for å forklare hvorfor han ikke gikk tilbake og betalte for Hugo Boss-brillene som på mystisk vis hadde forsvunnet inn i jakka og ned i kofferten hans, gikk han over nok en grense. Enten gikk det enten aldeles i stå for ham, ellers var dette et eksempel på en toppleder som har glemt hva det vil si å ha makt og hvem man er satt til å tjene. For selvsagt var han ikke redd for hva tyveri-skandalen ville gjøre med partiet. Han var redd for sitt eget skinn. Det er helt menneskelig når man gjør noe usedvanlig dumt. Men det er ikke spesielt ærerikt å legge forklaringen over på partiet.

Den tilliten som partiets sentrale fylkesledere og stortingspolitikere har gitt uttrykk for i helgen, har et helt klart forbehold. Det skal ikke komme mange flere uriktige detaljer nå. Gjør det så, må Moxnes må takke for seg som Rødts ledestjerne. Uansett er stjernestatusen fortid, og det vil kreve mye å få stjernen til å skinne igjen.

Liv og lære

Solbrille-skandalen er også et nytt kapittel i læreboken «Liv og lære». Spør Kjell Ingolf Ropstad hvordan de siste to årene har vært, etter at hans gutterom-økonomi ble avslørt. Det er alltid mange ganger verre å synde mot regler du selv har stått opp mot og kritisert andre for å bryte. «Grådighet» er et begrep Moxnes gjerne har tatt i sin munn – men da for å rette skytset mot andre.

Jeg vil tro at det er humres skadefro i businessloungen på Gardermoen i helgen eller på takterassene i Lausanne, for den saks skyld.

Rødt lå an til å gjøre tidenes lokalvalg. De stiller lister til rekordmange fylkesting og kommunestyrer. I et parti med så sentrale, synlige og – til nå – godt likte rikspolitikere, har mer ukjente profiler kunnet innkassere gratispoeng i politikk-arbeidet lokalt.

Rødt har denne vinteren vokst på kraftmotstand og utrettelig fattigdomsbekjempelse. Kraftmotstanden har til dels stilnet, det er dessuten flere som bruker dette som velger-agn. Nå vil fattigdoms- og omfordelings-argumentene lett bli latterliggjort. Moxnes heller så privilegerte bakgrunn har aldri heftet så mye ved ham. Nå florerer Hugo Boss- og solbrille-memes, og det er vel fortjent.

Politikergoder og habilitet

Mange av sakene som har blitt avslørt de siste årene, har kretset rundt temaet grådighet.

Det ser aldri lekkert ut:

Reiseregningene som var i overkant rause, pendlerboligene som ga skattefordeler, etterlønningene som var ulovlige – og partigruppene som ga seg selv titusenvis av kroner i «sosiale tiltak», mens de vedtok regler for alle andre som var langt strengere.

Mange av sakene som har blitt avslørt de siste årene, har kretset rundt temaet grådighet. Det ser aldri lekkert ut.

For Arbeiderpartiets Tonje Brenna og Anette Trettebergstuen har ikke «grådigheten» gitt dem personlig vinning, men tematikken er den samme – inntrykket er at man har en form for rett til å heve seg over andres spilleregler:

Venner er tilgodesett med verv de ikke skulle ha hatt – i hvert fall ikke av de to nevnte statsrådene som inhabile bakspillere. I et parti der det i tiår har ulmet om at man ikke får verv hvis ikke «partiboka er i orden», er de siste ukers avsløringer klart ødeleggende. Kanskje har ikke lenger Ap denne ukulturen, men hvorfor skal vi tro dem som sier det, på det?

Bevisbyrden ligger ikke hos velgerne, den ligger hos politikerne.

Makt-forståelse

De siste årene har tilliten til politikerne i Norge sunket. Riktignok fra et høyt nivå sammenlignet med mange andre land, men likefullt er utviklingen alvorlig. Tillitsbarometeret for 2023 legges frem i august, og det vil overraske om trenden snur – denne juni-månedens hendelser alene vil være nok til å gjøre skepsisen enda dypere.

Det er ikke minst urettferdig overfor alle politikere som ikke meler sin egen kake – på den ene eller andre måten. De er fortsatt i flertall.

Det er interessant å se at skandalene ikke har hatt en partipolitisk slagside – nesten alle partier hatt måttet rydde opp, forklare, vurderer og sette inn «avbøtende tiltak».

Altså er det mer sannsynlig at det er mangel på ydmykhet og makt-forståelse som ligger bak de siste årenes politiker-fall, som at det skal ligge noe i enkelte partiers kultur – eller ukultur.

Også toppolitikere bør oftere minne seg selv om stadig bekreftede funn fra ledelse- og maktforskning:

Søker du makt, er du sannsynligvis mer risikosøkende og mer selvopptatt enn andre (dette gjelder selvsagt også medieledere).

Og får du makt, har du større sannsynlighet enn andre for å bli mindre empatisk og mindre lyttende etter hvert som årene går.

Avstanden til «de andre» blir større og du blir mer selvsentrert.

Det er også større sannsynlighet for at du vil bortforklare egne feil som enkelthendelser som du selv ikke helt kunne noe for, mens du forklarer andres feil med deres (mangel på) kvalifikasjoner og personlighet.





Velgerne vil ikke ha perfekte politikere, men ærlige

Mange har vist sin støtte til Bjørnar Moxnes denne helgen. Ingen er perfekte, heller ikke toppolitikere, sies det – med rette. Han har gjort opp for seg og fortjener en ny sjanse, mener mange av hans egne partifeller og -venner.

Det er liten tvil om at han har stilt seg selv i en veldig krevende situasjon. Brilletyveriet vil hefte både ved partilederen og ved partiet lenge. Spørsmålet er om partiet ser seg tjent med en leder som har vært uærlig i sin kommunikasjon idet den personlige krisen skulle håndteres – og som har gitt uttrykk for at hans omsorg for partiet var en del av grunnen til at han handlet som han gjorde.

